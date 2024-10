CPV, Iberian Supercars, calendário: continuidade com potencial novidade

Ainda por aprovar pela Federação e com algumas datas a confirmar, basicamente o calendário de 2025 manter-se-á inalterado, com os circuitos que que fizeram parte da temporada deste ano a continuarem a ser visitados pelo conjunto das três competições – Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España (pendente autorização da RFEDA).

A grande novidade será a possibilidade de Vila Real poder regressar, numa etapa que contará apenas para o certame português. Esta decisão está nas mãos das equipas, podendo o Autódromo do Estoril, a 13 de Julho, tomar o lugar da prova transmontana.

Como é tradição, o Autódromo Internacional Algarve, que abrirá a temporada das três competições a 5 e 6 de Abril, fará parte do calendário, assim como Jarama, Jerez e Estoril, que encerrará a temporada do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade.

Valência, que este ano se estreou com uma ronda do Iberian Supercars e do Supercars España (pendente autorização da RFEDA) com bastante sucesso, ao nível desportivo e de espectadores, manter-se-á no calendário com estas duas competições.

O histórico circuito de Jarama, nos arredores de Madrid, contará apenas para o Supercars España (pendente autorização da RFEDA), mantendo-se no programa do Jarama Classic com a sua tradicional data em Junho.

Como até aqui, para realizar um campeonato, pilotos e equipas terão de participar apenas em quatro provas, se optarem por dois terão de competir em cinco e, se realizarem os seis eventos, concorrerão nas três competições.

“Temos tido uma temporada fantástica em 2024, mas podemos sempre melhorar e é isso que tentamos fazer com estas ligeiras alterações, mantendo as fundações das competições que tanto interesse tem suscitado entre os pilotos, equipas e público. O objetivo com as modificações na questão do peso e na divisão da GT4 Pro foi garantir a maior justiça possível entre todos os pilotos e equipas e estou seguro de que é um passo na direção certa. As SEL é também uma forma de ser justos com as equipas que nos acompanharam neste crescimento, garantir-lhes os seus lugares na grelha de partida, assim como valorizá-los”, começou por dizer Diogo Ferrão.

Quanto ao calendário de 2025, o CEO da Race Ready apontou que “queremos manter alguma estabilidade no nosso calendário, até porque os circuitos que visitámos este ano foram de encontro aos desejos de todos e também temos assistido a um aumento de espetadores, ao passo que Valência foi uma agradável surpresa tanto quanto às condições que pilotos e equipas encontraram como ao numeroso público que acorreu ao circuito para assistir às nossas corridas”, afirmou, acrescentando: “Vila Real é uma possibilidade de regresso. Sempre dissemos que gostaríamos de voltar, se tivéssemos as condições mínimas para os nossos pilotos e equipas, coisa que agora Vila Real nos garante. É um circuito com um público fantástico e conhecedor que sempre nos acarinhou”.