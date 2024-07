CPV, Iberian Supercars, Bernardo Sousa: “estamos no bom caminho”

Bernardo Sousa, piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, que corre no

CPV, Iberian Supercars, fazendo dupla com Carlos Vieira, ficou satisfeito com o fim de semana, enaltecendo o resultado mas também a evolução do carro, estando cada vez mais adaptado às exigências das pistas. Esta foi a sua primeira vitória com a Toyota no Estoril, na segunda corrida, o Safety Car ‘tramou’ a maioria dos GT Pro, mas o madeirense mostra-se satisfeito com a evolução do carro: “Fim de semana extremamente positivo, pois conseguimos melhorar o carro e conseguimos a primeira vitória com a Toyota, no Estoril, o que é sempre especial. Mais ainda com tanto público nas bancadas.

Na segunda corrida foi mais difícil, com mais confusão devido à entrada do Safety Car, o que nos fez perder a margem que o Carlos construiu enquanto esteve na liderança. Com o handicap de 10 segundos que nos foi aplicado, perdemos um bocadinho, mas fomos à luta e conseguimos o segundo lugar na nossa divisão. Ainda há trabalho a fazer no nosso Toyota GR Supra GT4, mas os passados dados este fim de semana mostram que estamos no bom caminho.”