CPV/Iberian SuperCars: Batina Racing cumpre objetivos

A Batina Racing esteve em bom nível na segunda ronda do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade de 2024, que se realizou no Autódromo do Estoril, mostrando um ritmo que se traduziu em alguns bons resultados.

Sérgio Azevedo e Orlando Batina chegavam à histórica pista portuguesa com aspirações, apesar das limitações do BMW M4 GT4 (F82), um carro com alguns anos e que não é tão performante como as máquinas mais recentes. Ainda assim, o duo assinou boas prestações.

A primeira qualificação não correu bem a Sérgio Azevedo, assinando o décimo nono posto na grelha de partida. Já Orlando Batina foi uma das estrelas da segunda, carregando o BMW até ao sétimo posto da grelha de partida, batendo inúmeros pilotos com carros mais recentes, inclusivamente, o da equipa oficial da BMW España Motorsport.

Na primeira corrida do fim-de-semana, realizada no domingo de manhã, a formação do BMW M4 GT4 (F82) assinou uma excelente recuperação, tendo conseguido ir do décimo nono posto no arranque até ao nono, sétimo entre os GT4 Pro. Tanto Sérgio Azevedo como Orlando Batina mostraram um andamento forte e consistente, o que foi determinante para o bom resultado que asseguraram.

Para a segunda prova do evento as expectativas eram elevadas, uma vez que Orlando Batina arrancava de sétimo. O piloto de Aveiro reagiu bem aos semáforos, ascendendo a quinto, ficando no ar a perspetiva de um ‘stint’ em luta pelas posições cimeiras.

No entanto, na quarta volta, um furo na Curva 1 acabou por comprometer todo o esforço do duo da Batina Racing, dado que foi necessário realizar quase uma volta em três rodas, o que custou muito tempo. No final, eram classificados em vigésimo sétimo a duas voltas dos vencedores.

Apesar de todas as contrariedades, Sérgio Azevedo faz um balanço positivo da passagem pelo Estoril: “no final, temos de estar satisfeitos com o que alcançámos! Não estive bem na qualificação, mas redimi-me na primeira corrida, com um bom ritmo que nos levou até um lugar entre os dez primeiros, juntamente com a prestação do Orlando.

Na segunda tivemos o azar de ter um furo que deitou as nossas aspirações por terra. Ainda assim, diverti-me muito enquanto estive em pista e isso também é importante. Queríamos terminar entre os dez primeiros e conseguimo-lo na primeira corrida e poderíamos ter repetido na segunda. Foi um evento fantástico com muito público e com muitos amigos”.

Orlando Batina mostra-se também muito satisfeito com o ritmo evidenciado ao longo do fim-de-semana: “penso que na qualificação tirei tudo o que o carro tinha para dar. Fiquei muito orgulhoso da minha volta, entrei nos dez primeiros, batendo excelentes pilotos com carros bem mais competitivos que o nosso. Na primeira corrida conseguimos concretizar o nosso andamento num resultado que estava dentro dos nossos objetivos. Na segunda, penso que poderíamos repetir uma classificação no top-10, mas tivemos o azar do furo – são coisas que acontecem nas corridas. Penso que foi um fim-de-semana muito positivo”.

A próxima etapa do Iberian Supercars disputa-se em Valência nos dias 28 e 29 de setembro, ao passo que o Campeonato de Portugal de Velocidade regressa no Autódromo Internacional do Algarve a 26 e 27 de outubro.