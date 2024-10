CPV, Iberian Supercars: Alteração nas divisões da categoria GT4

A partir da próxima temporada, a GT4 Pro será dividida em duas, com uma divisão dedicada a apenas pilotos categorizados como Silver, a Pro Silver, e a outra que manterá as directrizes actuais, a Pro Bronze, em que continuarão as duplas formadas por um piloto Silver ou Gold e um Bronze.

Com esta modificação pretende-se que o equilíbrio continue a estar presente nas corridas e nos campeonatos e uma ainda maior justiça entre todas as duplas de pilotos, defendendo os pilotos Bronze, pois acabará a questão dos ‘falsos-bronzes’ que tanta conversa fez correr no paddock em 2024.

As restantes divisões manter-se-ão tal e qual como estão presentemente.

Os carros das categorias de Turismo e GTC continuarão a competir na mesma grelha dos GT4 nas três competições do Supercars Endurance.