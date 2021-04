CPV: Francisco Mora confirma época de Porsche

O piloto Francisco Mora assumiu este ano um desafio um pouco diferente. O piloto do Porto irá competir no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, desta feita num Porsche 911 GT3 Cup.

É um regresso aos GT depois de ter feito os últimos anos de TCR onde conseguiu muito sucesso a nível nacional com vários títulos conquistados, quer a nível internacional, com uma passagem curta, mas bem sucedida no TCR Europe onde venceu uma prova, Mora muda-se agora para os GT, categoria cada vez mais na moda em Portugal.

O piloto continua a contar com a Veloso Motorsport, que dará assistência à nova máquina do piloto.