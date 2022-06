CPV: Foto: Tockwith Motorsports com três Ginetta em Vila Real | AutoSport

A equipa britânica Tockwith Motorsports confirmou, esta sexta-feira, a inscrição de três Ginetta na segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook, que terá como palco, no próximo fim de semana (2 e 3 julho), o Circuito de Vila Real.

As duas corridas do CPV no circuito citadino transmontano, cada uma com a duração de 45 minutos e uma paragem obrigatória nas boxes para troca de pilotos, prometem duelos emocionantes, atendendo à espetacular grelha de carros de sonho já anunciados – McLaren 570S, Audi R8 LMS, Porsche 911 Cup e Ginettas G50 e G55 –, a que se juntam os da classe TCR, na qual competirá Miguel Oliveira, o piloto de Moto GP da KTM Factory Team, ao volante de um Hyundai i30N TCR.

A dupla da Tockwith Motorsports na classe GT4 Pro será constituída por Marmaduke Hall/Tom Roche, num Ginetta G55 GT4. Marmaduke Hall tem sido uma presença habitual nas provas do Supercars Endurance e fará pela primeira vez equipa com Tom Roche, piloto com vasta experiência nos troféus monomarca britânicos da Porsche e da Ginetta.

A equipa britânica, que faz a sua estreia em Vila Real a pela primeira vez irá competir num circuito citadino, inscreveu mais dois Ginetta G50 na classe GTC. Aubrey Hall, o irmão mais novo de Marmaduke Hall, que está a disputar o Supercars Endurance com este mesmo carro, fará equipa com o português Paulo Sousa, que regressa ao traçado de Vila Real após ter ali competido em corridas de clássicos.

“Disputei duas corridas com este carro, uma no Estoril e outra em Portimão, mas correr com ele em Vila Real será completamente diferente e melhor, porque se trata de uma pista única. Já ali conduzi quatro carros de clássicos diferentes, só que fazê-lo com o Ginetta G50 é como se fosse um traçado novo. Claro que ambiciono discutir a vitória na classe GTC e a minha preocupação será não fazer asneiras e entregar o carro em perfeitas condições ao Aubrey Hall. Conheço bem a equipa Tockwith, que é fantástica, somos todos muito amigos, uma autêntica família…”, referiu Paulo Sousa, entusiasmado com este seu regresso ao convívio da equipa britânica e também ao circuito urbano de Vila Real.

O outro carro de construção inglesa será entregue a Jemma Moore, que ao lado de Aubrey Hall venceu as duas primeiras corridas da temporada do CPV em Jarama na classe GTC, e a Damian Hirst, que tem experiência de competir em carros de turismo no Reino Unido.

Recorde-se que as duas corridas do CPV by Hankook serão transmitidas em direto pelo Porto Canal.

PROGRAMA DO CPV EM VILA REAL

Sexta-feira (1 julho)

09:00/09:40 – Teste privado (40’)

13:25/14:05 – Treino Livre (40’)

16:40/16:55 – Qualificação 1 (15’)

17:00/17:15 – Qualificação 2 (15’)

Sábado (2 julho)

16:00/16:45 – Corrida 1 (45’)

Domingo (3 julho)

15:30/16:15 – Corrida 2 (45’)