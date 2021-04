CPV: Fábio Mota e Bruno Pires confirmados

O muito interesse que o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV continua a materializar-se e são cada vez mais as confirmações de pilotos para a época 2021.



Fábio Mota e Bruno Pires vão participar no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup, assistido pela equipa G2B Motorsport. Tendo uma amizade desde a infância, Fábio Mota e Bruno Pires vieram de origens diferentes. O piloto de Vila Nova de Gaia passou por várias competições internacionais de monolugares, turismos e GT, regressando a Portugal com este projeto. Já Bruno Pires esteve ligado ao universo dos clássicos, aproveitando a experiência do ano

passado para estar mais confortável ao volante do Porsche 911 GT3 Cup.

Mais uma dupla de pilotos de qualidade que vêm dar cor e competitividade ao Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV.

Pedro Marreiros (Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV) – “Mais dois pilotos que vêm reforçar o plantel cada vez maior e mais competitivo da competição de topo da Velocidade nacional. Fábio Mota e Bruno Pires formam uma dupla muito competitiva que irá animar, sobremaneira o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV.”