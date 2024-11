CPV: estreias prometedoras com 2025 em mente

A temporada ainda não terminou, falta ainda a ronda do Autódromo do Estoril do Campeonato de Portugal de Velocidade, mas equipas e pilotos já fazem as suas avaliações para a época de 2025, tendo se verificado inúmeras estreias no Algarve.

Gonçalo Fernandes foi uma agradável surpresa ao lado de Francisco Mora, contribuindo para que a dupla do Porsche 718 Cayman GT4 da Veloso Motorsport garantisse dois segundos lugares nas provas do circuito de Portimão. O ex-Campeão de Portugal de Ralis Júnior será certamente uma peça importante no mercado de pilotos durante o defeso.

Bailey Voisin, piloto da Aston Martin que este ano competiu em LMP3 nas European Le Mans Series, reforçou a Araújo Competição na ausência de Gonçalo Araújo ao lado de Bruno Pereira no Aston Martin Vantage GT4 operado pela equipa, tendo evidenciado um bom ritmo num plantel que considerou ser de grande gabarito de um campeonato bem organizado.

Lourenço Monteiro, um ex-FPAK Junior Team, voltou a fazer equipa com Álvaro Gutierrez aos comandos de um dos McLaren 570S GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport, ao passo que na Team VRT, Salvador Tineo teve como colega de equipa Jeremie Lesoudier no seu habitual Mercedes AMG GT4. O piloto francês quis tomar um primeiro contacto com a competição ibérica.

A equipa espanhola pela primeira vez este ano colocou o seu segundo carro de Estugarda em pista para a dupla Nigel Greensall e Harry Barton. Os dois britânicos mostraram boa competitividade e não deixaram de se mostrar impressionados com o nível que encontraram no Iberian Supercars.

Bruno Pires teve também um novo colega de equipa que mostrou um bom patamar competitivo – Mark Kastelic. O jovem esloveno de dezassete anos compete este ano no GT4 Italia e tem como forte possibilidade dar um passo em frente na sua carreira e disputar em 2025 o Iberian Supercars.