CPV, Estoril: Triunfo de Gonçalo Fernandes/Francisco Mora na 1ª corrida

Gonçalo Fernandes/Francisco Mora, no Porsche Cayman RS CS da Veloso Motorsport venceram a primeira corrida do CPV com pouco mais de quatro segundos de avanço para José Carlos Pires (Aston Martin Vantage AMR GT4) da Racar Motorsport com Francisco Cruz/Roberto Faria (Aston Martin Vantage AMR GT4) Racar Motorsport a fechar o pódio longe do segundo classificado. Quarto posto para Manuel Gião-Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4) com a Racar Motorsport com três carros nos primeiros quatro lugares, sendo o triunfo na corrida para a Veloso Motorsport

Fazendo o Filme da corrida, José Carlos Pires (Aston Martin Vantage AMR GT4) da Racar Motorsport partiu melhor a liderou no arranque da corrida, na frente de Gonçalo Fernandes (Porsche Cayman RS CS) da Veloso Motorsport com o duo a destacar-se do pelotão logo nas primeiras voltas. Giacomo Pedrini-Mark Kastelic (Mercedes AMG GT4) da Lema Racing lideravam o extenso pelotão.

Pouco depois César Machado (Toyota GR Supra GT4) da Speedy Motorsport entra nas boxes com problemas do comando do volante, tendo trocado o volante.

Tendo em conta a margem no campeonato, a dupla dificilmente faria o resultado que precisava nesta corrida, mas, por outro lado, ficaram sem handicap para a segunda corrida, o que será uma vantagem.

Com 10 minutos de corrida, o duo da frente tinha cerca de quatro segundos de avanço para o terceiro classificado, Giacomo Pedrini-Mark Kastelic (Mercedes AMG GT4) da Lema Racing.

Gonçalo Fernandes, no Porsche Cayman RS CS da Veloso Motorsport perdeu o contacto com o líder após apanhar um susto ao sair muito largo, cedendo com isso quase quatro segundos para o líder.

Após uma volta para se recompor, Gonçalo Fernandes reduziu a margem para José Carlos Pires, depressa a colocando em 2.8s, isto a cerca de 27 minutos do final da corrida.

Nesta altura, Francisco Cruz-Roberto Faria (Aston Martin Vantage AMR GT4) da Racar Motorsport eram quartos a cerca de cinco segundos do terceiro lugar.

César Machado (Toyota GR Supra GT4) da Speedy Motorsport rodava a mais de uma volta da frente.

O primeiro a ir às boxes para a troca de pilotos foi Gonçalo Fernandes, no Porsche Cayman RS CS da Veloso Motorsport.

Depois de realizadas todas as trocas de pilotos ou tempo de paragem obrigatório, José Carlos Pires (Aston Martin Vantage AMR GT4) da Racar Motorsport manteve a liderança com 3.7s de avanço para Francisco Mora (Porsche Cayman RS CS) da Veloso Motorsport com Roberto Faria (Aston Martin Vantage AMR GT4) da Racar Motorsport 10 segundos mais atrás

Depois do erro de Manuel Gião, que perdeu tempo devido a um toque que deu no limpa-para-brisas, num momento em que travava para a curva o que o desconcentrou, falhou a travagem perderu tempo e lugares em pista, passando depois o carro a Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4) da Racar Motorsport que pssou a rodar a cerca de dois segundos do terceiro lugar do pódio provisório ocupado por Roberto Faria.

Com o cansaço a acumular-se fruito de correr sozinho, José Carlos Pires passou a ter Francisco Mora nos calcanhares a oito minutos do fim da corrida, com o piloto do Porsche nos escapes do Aston Martin com forte pressão. Depois de alguma curvas de fortíssima pressão, com Mora a meter a frente do Porsche em tudo o que era ‘buraco’, passou o piloto do Aston Martin depois de um pequeno erro deste na primeira curva do circuito, com Mora a destacar-se de imediato, depressa alcançando uma margem de 2.5s.

Para Francisco Mora, era a “única maneira de levar a decisão do título para a 2ª corrida, dependíamos disso para recuperar pontos fizemos uma boa corrida, sabia que íamos estar rápidos, passei o Zé Carlos (Pires), foi bom, agora na 2ª corrida tem que ser ainda mais modo ataque, dependemos de terceiros, é preciso uma estrelinha, mas vamos à luta”, disse Francisco Mora no final da 1ª corrida.