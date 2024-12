CPV, Estoril: Poles equilibradas, nos GT4, vantagem para Machado / Durán

César Machado e Jan Durán ditaram leis na qualificação da ronda do Autódromo do Estoril do Campeonato de Portugal de Velocidade, mas mais uma vez o equilíbrio foi notório, sendo as pole-positions discutidas ao décimo de segundo.

César Machado esteve muito forte na sessão que definiu a grelha de partida para a primeira corrida do programa, conquistando a sua quinta pole-position da temporada ao bater Manuel Gião e Gonçalo Fernandes por pouco mais de um décimo.

Estes três pilotos estão envolvidos na luta pelo ceptro deste ano, o do Porsche apenas na ajuda ao seu colega de equipa, Francisco Mora, mas o recruta da Speedy Motorsport, ao colocar o seu Toyota GR Supra GT4 na pole-position, deu mais um passo em frente rumo ao título, uma vez que conquistou um ponto.

O piloto do Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport e o do Porsche 718 Cayman GT4 apenas puderam limitar os danos, ficando ficado separados por uns escassos catorze milésimos de segundo.

José Carlos Pires esteve imparável na GT4 Bronze, assegurando a pole-position com o quinto tempo realizado aos comandos do Aston Martin da Racar Motorsport, logo atrás do Mercedes AMG GT4 da Lema Racing pilotado pelo estreante Giacomo Pedrini, que ficou na quarta posição.

Jorge Rodrigues, no Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport, já com o título da divisão no bolso, ficou no sétimo posto à frente de Miguel Nabais que assinou uma prestação notável aos comandos do Porsche 718 Cayman GT4 da Speedy Motorsport, o que lhe assegurou a pole-position da GT4 Am e o primeiro ponto dos vinte e um que faltavam a si e ao seu irmão para conquistarem o título da divisão.

A segunda qualificação parece ter sido tirada a papel químico da primeira, uma vez que foram os três primeiros carros foram os mesmos, e pela mesma ordem, ainda que com protagonistas diferentes.

Jan Durán entrou em força na sessão e realizou imediatamente um volta-canhão que mais ninguém conseguiu bater. O espanhol garantia assim mais uma pole-position e um ponto para o seu pecúlio e de César Machado, aproximando-se um pouco mais do ceptro de 2024 do Campeonato de Portugal de Velocidade de Grande Turismo.

Mathieu Martins, tal como o seu colega de equipa, Manuel Gião, conseguiu um lugar na primeira linha da grelha de partida, mas no seu caso a sua desvantagem foi de três décimos de segundo, o que demonstra bem a performance impressionante assinada pelo espanhol da Speedy Motorsport.

O piloto da Racar Motorsport esteve também à vontade no que diz respeito ao terceiro classificado, deixando Francisco Mora a mais de dois décimos de segundo, não tendo o piloto da Veloso Motorsport argumentos para se bater com o luso-francês, e teve ainda de gerir a aproximação de Orlando Batina que, cada vez mais adaptado ao Toyota GR Supra GT4 da Batina Racing, conseguiu guindar-se a um excelente quarto posto.

Depois de na primeira qualificação ter sido José Carlos Pires o mais forte, na segunda foi a vez de Patrick Cunha garantir a pole-position da GT4 Bronze, impondo o seu Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport com o oitavo registo. Os dois ficaram separados por apenas 0,034s, o que evidencia o equilíbrio que se viveu.

André Nabais continuou o bom andamento do seu irmão e conquistou a pole-position da GT4 Am, assinando o décimo primeiro tempo, ficando agora o duo a dezanove pontos de alcançar o desejado ceptro da divisão.