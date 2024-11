CPV, Estoril, César Machado: “nada está ganho, 3º título está próximo, mas não está garantido” (áudio)

César Machado fez todas as poles do ano,quando esteve ao volante e hoje não foi exceção. A classe GT4 chega à derradeira prova com os títulos em aberto mas César Machado e Jan Durán, que venceram os ceptros do Iberian Supercars e do Supercars Jarama RACE, são os grandes favoritos para a mais sucessos na categoria geral e da divisão GT4 Pro, mas como diz César Machado “nada está ganho…” Ouça como tem sido o seu fim de semana e as perspetivas para amanhã: