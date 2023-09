CPV e Supercars Endurance Ibérico: Race Ready e Pirelli assinam acordo | AutoSport

Na prática já era assim, mas agora um acordo foi formalizado e assim, os concorrentes do Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade vão ter descontos na compra dos pneus da Pirelli, permitindo baixar os orçamentos e manter o nível de performance e de fiabilidade.

A Race Ready e a Pirelli assinaram um acordo para que a companhia italiana seja o fornecedor oficial de pneumáticos do ibérico Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade até ao final da temporada.

As duas competições já usavam os produtos da Pirelli desde a primeira prova da época deste ano, tendo tanto os pilotos como as equipas demonstrado satisfação com os seus produtos. Tendo em consideração a agrado com os pneus da companhia italiana, a Race Ready alcançou um acordo com a Pirelli para a restante temporada.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, aponta que “o nosso objectivo passa por dar aos nossos concorrentes a melhores condições para que possam estar em pista de uma forma competitiva. Com a Pirelli encontrámos a melhor solução, consideramos que tem os melhores produtos tanto para os GT como para os Turismos por um custo justo. Estou muito satisfeito com este acordo e creio que tanto o Supercars Endurance como o Campeonato de Portugal de Velocidade ficam mais fortes com ele”.

A temporada do ibérico Supercars Endurance prossegue em Jerez de la Frontera, entre 20 a 22 de Outubro, ao passo que o Campeonato de Portugal de Velocidade tem a sua próxima etapa no Autódromo do Estoril nos dias 25 e 26 de Novembro.

Na próxima sexta-feira, as equipas terão no Autódromo do Estoril um teste onde voltarão a experimentar os pneus da Pirelli.