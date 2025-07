CPV: Batina Racing brilha em Vila Real com vitória e pódios

A Batina Racing teve uma passagem difícil, mas bem-sucedida, pela 54.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, onde se disputou a segunda etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade, conquistando uma vitória e dois pódios.

Dificuldades superadas no traçado transmontano

A equipa de Aveiro estava ciente das dificuldades que enfrentaria no seletivo traçado transmontano, que, com as suas barreiras implacáveis e zonas de alta velocidade, exige precisão, coragem e técnica dos pilotos.

Qualificações promissoras

Sérgio Azevedo e Orlando Batina mostraram estar à altura da ocasião, garantindo bons resultados logo na qualificação. Sérgio Azevedo assegurou o décimo lugar na grelha de partida para a primeira corrida, enquanto Orlando Batina alcançou um excelente quinto tempo na segunda qualificação, o melhor entre os GT4 Pro-Bronze, posição de onde partiu para a segunda prova.

Corrida de sábado marcada pela chuva

Se a configuração do traçado de Vila Real já representava um desafio, a chuva que caiu sobre a cidade transmontana pouco antes da corrida de sábado aumentou ainda mais o grau de exigência. Sérgio Azevedo, incumbido de realizar o primeiro turno de condução, teve como principal preocupação sobreviver às condições da pista molhada. O piloto de Cascais esteve impecável, entregando o Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Batina Racing em boas condições para que Orlando Batina pudesse lutar por um bom resultado, já com a pista seca. O jovem de Aveiro teve uma excelente prestação, levando o carro japonês a um impressionante terceiro lugar geral e conquistando a vitória na GT4 Pro-Bronze.

Problemas mecânicos na corrida de domingo

A arrancar da quinta posição, Orlando Batina tinha esperança de garantir mais um resultado de relevo na segunda corrida. No entanto, o Toyota começou a desenvolver problemas de sobreaquecimento, condicionando o desempenho da equipa. No final, a dupla conseguiu levar o carro até ao fim da corrida, assegurando mais um terceiro lugar, um resultado que ficou aquém das expectativas.

Segundo lugar no campeonato

Com estas classificações, Sérgio Azevedo e Orlando Batina ocupam agora o segundo lugar no Campeonato de Portugal de Velocidade na GT4 Pro-Bronze, a apenas oito pontos do líder.

Declarações dos Pilotos

Sérgio Azevedo destacou: “Foi um fim de semana muito difícil, tanto pelo calor como pela chuva. Foi um grande desafio manter o carro direito, mas consegui, e depois o Orlando atacou, conseguindo o triunfo na nossa divisão. A segunda corrida ficou marcada por problemas mecânicos. Sou de Cascais, mas tenho uma grande simpatia por esta pista e pelos adeptos de Vila Real e foi fantástico vencer perante um público tão vasto.”

Orlando Batina acrescentou: “A equipa realizou um trabalho fantástico em condições muito complicadas, reagindo muito bem à chuva. O Sérgio esteve impecável, o que foi determinante para que eu pudesse atacar e levar o carro até à vitória. Na segunda corrida tivemos o azar de ter problemas mecânicos, mas conseguimos levar o Toyota até ao final. Somámos uma grande vitória e muitos pontos e estamos na luta pelo campeonato.”

Próximas Corridas

O Campeonato de Portugal de Velocidade regressa a Jerez de la Frontera de 31 de outubro a 2 de novembro. Antes disso, o Iberian Supercars e o Supercars España voltarão à ação em Valência de 12 a 14 de setembro.