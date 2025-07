CPV, Art of Speed brilha em Vila Real: vitórias e competitividade

A Art of Speed teve uma prestação notável no 54.º Circuito Internacional de Vila Real, somando vitórias que sublinham a competitividade da equipa sediada em Coimbra.

Com uma temporada irrepreensível até ao momento, a equipa conimbricense chegou a Vila Real com confiança, que rapidamente se traduziu em resultados em pista.

Domínio na Stock Cup

No Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 & Legends, na Stock Cup, Frederico Formiga voltou a evidenciar a sua qualidade, conquistando a pole-position na sua classe. Na primeira corrida, liderou de forma confortável até um ligeiro toque o relegar para a segunda posição. Na segunda prova, o piloto da Art of Speed foi imbatível ao volante do seu Honda Jazz, alcançando uma vitória clara que lhe permite manter a liderança na Stock Cup.

Estreia Promissora de Sinan Nasirli

Sinan Nasirli fez a sua estreia absoluta em Vila Real, num circuito citadino, protagonizando uma evolução notável ao volante do seu Ford Fiesta, melhorando cerca de dez segundos por sessão ao longo do fim de semana. O esforço foi recompensado com dois terceiros lugares e duas subidas ao pódio, fruto de várias lutas intensas, confirmando um balanço extremamente positivo.

Desafios nas Super Legends

No Campeonato de Portugal de Velocidade de Super Legends, Frederico Formiga realizou uma excelente qualificação ao volante do SEAT León Super Copa, assegurando o quarto lugar da grelha. Na primeira corrida, após um arranque difícil, recuperou com rapidez e entrou na disputa pelo segundo lugar. No entanto, um problema técnico acabou por forçar o abandono, impedindo-o também de alinhar na segunda corrida do programa.

Apoio Técnico no Campeonato de Portugal de Velocidade

A Art of Speed esteve ainda presente no Campeonato de Portugal de Velocidade, disponibilizando o seu Porsche 991.1 GT3 Cup a uma equipa cliente. A experiência e competência técnica da formação conimbricense revelaram-se decisivas, contribuindo para que a dupla de pilotos conquistasse dois pódios na divisão Cup.

Declarações do Chefe de Equipa

“Vila Real é sempre um enorme desafio, tanto para os pilotos como para a mecânica, devido ao traçado exigente e ao calor intenso que se faz sentir”, referiu Frederico Formiga, chefe de equipa da Art of Speed, que acrescentou: “Estamos muito satisfeitos com os resultados da Stock Cup, mantenho a liderança no campeonato, que é um dos nossos grandes objetivos, e o Sinan teve uma evolução fantástica e desfrutou muito da experiência. O SEAT mostrou mais uma vez ser altamente competitivo, e só não alcançámos um pódio à geral devido ao problema com a direção. Já a nossa colaboração no Campeonato de Portugal de Velocidade foi igualmente bem-sucedida e reforça a nossa capacidade técnica enquanto estrutura de apoio.”

FOTOS Nuno Organista