CPV: Araújo Competição com dois McLaren GT4 | AutoSport

A equipa Araújo Competição está de regresso ao Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), que arranca nos próximos dias 9 e 10 de abril, no Autódromo do Estoril, com dois McLaren GT4. O CPV de 2022 juntará em pista veículos GT4, GTC e TCR.

“Há algum tempo que aguardávamos a oportunidade de voltar ao campeonato de velocidade, mas só o faríamos se fosse, em termos de projeto, o expoente máximo no nosso país e consideramos que, agora, estão reunidas essas condições. Surgiu, entretanto, a oportunidade de fazer alinhar dois McLaren e estamos de volta. “, adiantou Fernando Araújo, responsável da equipa sediada em Sintra.

Álvaro Ramos e o holandês Fred Block vão partilhar um dos McLaren, que será inscrito na classe GT4 Bronze, já que tanto o conhecido produtor musical como o piloto holandês são ambos gentleman drivers de categorização Bronze FIA, ficando reservada para os próximos dias a apresentação da outra dupla.

Os dois McLaren GT4 preparados e assistidos pela Araújo Competição são provenientes da Alemanha e em 2021 disputaram o Europeu de GT4.

O primeiro teste de preparação da nova temporada está agendado para este sábado, no Autódromo do Estoril, no qual marcarão presença Álvaro Ramos e Fred Block.

Recordamos que o Campeonato de Portugal de Velocidade 2022 terá as duas corridas (45 minutos cada uma) de cada jornada transmitidas em direto no Youtube e nas redes sociais, enquanto no Circuito de Vila Real a transmissão será feita através do Porto Canal.