CPV, Estoril: Equilíbrio promete corridas e luta pelos títulos animadas

Com a sessão de treinos-livres da ronda do Autódromo do Estoril do Campeonato de Portugal de Velocidade concluída, as evidências de lutas pelo título intensas são fortes, prometendo qualificações corridas bastante animadas.

Na GT4 Pro, os três candidatos ao título voltaram a ocupar as três primeiras posições e uma vez mais, Francisco Mora e Gonçalo Fernandes, em Porsche 718 Cayman GT4 da Veloso Motorsport, foram os mais fortes, mas o trio ficou separado por apenas três décimos de segundo, com César Machado e Jan Durán, em Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport, na segunda posição e Manuel Gião e Mathieu Martins, Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, na terceira.

José Carlos Pires, em Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, foi o mais rápido da GT4 Bronze, ao passo que Miguel e André Nabais, em Porsche 718 Cayman GT4 da Speedy Motorsport, foram os mais fortes na GT4 Am, recuperando bem do susto de ontem.

Duarte Camelo e Pompeu Simões, Porsche Cayman GT4 da Speedy Motorsport, foram os mais fortes na GTX, batendo os candidatos ao título da divisão.

Na Cup, Rui Miritta (Monteiros Competição) e João Posser (Veloso Motorsport) voltaram a protagonizar um duelo pela primazia do Porsche 911, tendo o virtual Campeão da divisão levado a melhor por apenas meio segundo.

Rodrigo Ferreira, no Ginetta G40 da FPAK Junior Team, foi o mais rápido da TC, ao passo que Daniel Teixeira, devido a problemas técnicos no Hyundai Elantra N TCR, não conseguiu tomar parte na sessão. Beatriz Correia e José Correia, em Cupra TCR da JC Group Racing Team, acabaram por ser os mais rápidos na TCR.

A qualificação terá o seu início as 12h55, que poderá ser seguida no Instagram da competição. As corridas serão disputadas no domingo e terão transmissão em direto nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready – a primeira às 10h15 e a segunda às 13h50. Serão também emitidas em directo em Portugal pela A Bola TV e em Espanha pela DAZN.

Para assistir ao vivo, o acesso à bancada A é gratuito. Para aceder ao exclusivo mundo do paddock e dos bastidores, participando em todas as atividades previstas, será preciso apenas um passe que terá o acessível custo de 20€ para todo o fim-de-semana (sábado e domingo) e de 15€ para um só dia, sendo possível adquirir o ingresso na bilheteira do circuito.