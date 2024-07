CFPV/Iberian Supercars: Daniel Teixeira foi a surpresa da animada corrida tarde

O numeroso público que se deslocou hoje ao Autódromo do Estoril pôde assistir a uma surpresa na segunda corrida deste fim-de-semana do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, com Daniel Teixeira, em Hyundai Elantra N TCR, a garantir o triunfo.

O piloto da JT59 Racing Team arrancou do vigésimo segundo posto da grelha de partida, vendo-se envolvido nas intensas lutas do meio do pelotão de quase quarenta carros, não imaginando sequer que no final da prova poderia subir ao degrau mais alto do pódio.

No entanto, pouco antes de abrir a janela para os ‘pit-stops’ obrigatórios, houve incidente entre o Porsche Cayman RS CS GT4 dos irmãos Nabais e o Ginetta G50 de Simon Moore e Tomás Pinto Abreu.

Daniel Teixeira, pressentindo que o Safety-Car poderia ser chamado, foi lesto a dirigir-se às boxes para realizar a sua paragem antes que o ‘pit-lane’ fosse fechado. Esta mostrou ser uma decisão estratégica certeira, uma vez que o imaginado pelo piloto da JT59 Racing Team concretizou-se, o que deixou numa situação privilegiada.

Quando a corrida foi novamente retomada e todos os pilotos realizaram os respectivos ‘pit-stops’, Daniel Teixeira estava no comando com uma vantagem muito confortável para os seus perseguidores, tendo conquistado um triunfo oportunista, assente num ritmo forte aos comandos do seu Hyundai Elantra N TCR.

Rui Miritta e Tiago Gonçalves, em Porsche 911 da Monteiros Competições, e Ruben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende pararam no mesmo momento do piloto da JT59 Racing Team, o que lhes deu uma vantagem valiosa para a segunda metade da corrida.

O duo lusófono do carro alemão cruzou a linha de meta em segundo, vencendo a divisão Cup, ao passo que a dupla do Aston Martin Vantage AMR GT4 nº777 da Racar Motorsport terminou em terceiro, como os melhores carros da categoria GT4, vencendo a divisão GT4 Am, onde Igor Sorokin e Keith Gatehouse, Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, e Rafael Muncharaz, McLaren 570S GT4 da SMC Motorsport, completaram o pódio.

Numa corrida bastante animada, com várias lutas em pista, os pilotos que normalmente lutam pelo triunfo à geral, os da GT4 Pro, acabaram por ter de ficar com as “migalhas”, com Manuel Gião e Mathieu Martins, em Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, a ficaram com o quarto posto.

Bernardo Sousa e Carlos Vieira, depois do triunfo matinal, levaram o Toyota Supra GR GT4 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal ao segundo posto da divisão, batendo o BMW M4 GT4 da BMW Motorsport España pilotado por Nerea Martí e José de los Milagros.

Depois do desapontamento da manhã, quando uma penalização lhe tirou na secretaria o segundo lugar da divisão GT4 Bronze, na segunda corrida da jornada, Stepan Suslov venceu a GT4 Bronze numa excelente prestação do jovem piloto do Aston Martin Vantage GT4 da Mirage Racing.

Nil Montserrat e Alberto de Martín arrancaram da pole-position da divisão, mas tiveram de se vergar perante o bom andamento do jovem da Mirage Racing, tendo Borja Hormigos e Héctor Hernández ficado com o degrau mais baixo do pódio no BMW M4 GT4 (F82) da Autoworks Motorsport.

Aubrey Hall e Henrique Cruz voltaram a impor-se na GTX, tendo um fim-de-semana a raiar a perfeição, com duas vitórias e uma pole-position, batendo o muito regular Andrius Zemaitis, em Porsche Cayman MR GT4 preparado pela Speedy Motorsport, e Sebastién Villadary e Álvaro Vela, em Ligier JS2R da Chefo Sport, sendo que estes últimos se debateram com problemas de caixa de velocidades no final da contenda.

Entre as jovens esperanças da FPAK Junior Team, todos eles ao volante dos Ginetta G40, foi a dupla Rúben Silva e Rodrigo Santos que levou a melhor, tendo Henrique Moura Oliveira e João Oliveira e Henrique Ventura Oliveira e Rodrigo Ferreira ficado nas posições imediatas.

O Iberian Supercars regressa em Valência nos dias 28 e 29 de Setembro, passando-se agora pelo período estival. Já o Campeonato de Portugal de Velocidade regressa em Outubro, no Autódromo Internacional do Algarve.