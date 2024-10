César Machado-Jan Durán vencem título da Supercars Jarama RACE

A dupla Guillermo Aso-Filip Vava Atanackovic (Mercedes AMG GT4) venceu a derradeira corrida do ano da Supercars RACE com a equipa da NM Racing Team a bater a dupla Gonçalo Fernandes-Francisco Mora (Porsche Cayman RS CS) da Veloso Motorsport por 5.039s com César Machado-Jan Durán (Toyota Supra GT4) da Speedy Motorsport a terminar no lugar mais baixo do pódio e a lograrem o título da Supercars Jarama RACE,

Francisco da Cruz-Roberto Faria (Aston Martin Vantage AMR GT4) da Racar Motorsport foram quartos a 15.985s numa corrida marcada por um acidente após a partida que eliminou o Toyota Supra GT4 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal de Bernardo Sousa e Carlos Vieira. A prova esteve sob Safety Car cerca de sete voltas o que deixou as trocas de pilotos bem mais ‘stressantes’ com as coisas a derfinirem-se mais claramente apenas nos últimos minutos quando César Machado-Jan Durán (Toyota Supra GT4) passaram Francisco da Cruz-Roberto Faria (Aston Martin Vantage AMR GT4) e com isso chegaram à posição que precisavam para assegurar o título.

Jorge Rodrigues-Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT4) da Veloso Motorsport venceram o GT4 Bronze, Daniel Teixeira (Hyundai Elantra N TCR) os TCR, Gatehouse-Sorokin (Mercedes AMG GT4) da NM Racing Team o GT4 Am, Kristensen-Cañizares (Ligier JS2R) da Escuderia La Coruña o GTX e Rui Miritta (Porsche 911 Cup) da Monteiros Competições, a Cup.

FOTO ZOOM Motorsport