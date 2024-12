César Machado/Jan Durán triunfo na 2ª corrida do Estoril e título do CPV

César Machado/Jan Durán (Toyota GR Supra GT4) da Speedy Motorsport venceram a segunda corrida do CPV, e com isso confirmaram o título no CPV. Depois de terem arrancado na frente da corrida, mas acabando por realizarem a primeira parte da corrida atrás dos seus principais adversários, Gonçalo Fernandes/Francisco Mora (Porsche Cayman RS CS) da Veloso Motorsport, que foram para a liderança bem cedo na corrida, logo na 1ª volta, após a passagem pela boxes, a meio da contenda, deu-se novamente a troca, agora favorável aos homens do Toyota, que surgiram cerca de oito segundos na frente devido a terem um handicap menor nas boxes, triunfando pouco depois com quatro segundos de avanço para os seus adversários. No lugar mais baixo do pódio ficaram Manuel Gião/Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4) da Racar Motorsport.

Filme da corrida

No início, grande pressão de Francisco Mora (Porsche Cayman RS CS) que passa Jan Duran na travagem para os esses antes da entrada da parabólica logo na primeira volta com Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4) colado a ambos. Mora afastou-se logo um pouco, o mesmo sucedendo com Duran face a Mathieu Martins, mas com margens escassas. Com duas voltas decorridas, Francisco Mora tinha 0.849s de avanço para Jan Duran como Matthieu Martins a ser passado pouco depois por Roberto Faria noutro Aston Martin Vantage AMR GT4.

Na volta 4, Mora e Duran, separados por 0.614, já tinham aberto uma margem para Roberto Faria que rodava quatro segundos mais atrás, com Mathieu Martins logo atrás de si.

Patrick Cunha, no Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport teve uma ligeira saída de pista na entrada da reta da meta na volta 5, depois de um toque com José Carlos Pires no Aston Martin, perdendo várias posições.

Com 1/3 da corrida completada, 15 minutos, Mora tinha Durán nos escapes, com o homem da Speedy Motorsport a saberem que não têm handicap de tempo, mas têm de peso, pois têm mais 27 Kg. Seja como for, com esta posição, o segundo lugar, o título está garantido para César Machado e Jan Durán, ainda que para já falte ainda muita corrida e muito pode acontecer.

A estratégia da Speedy é clara: deixar passar Francisco Mora e depois seguir no seu encalço, controlando o andamento e fugindo das armadilhas. Com os terceiros classificados a oito segundos e a faltarem 25 minutos para terminar a corrida nesta altura, tudo estava a correr a contento para os homens do Toyota GR Supra GT4 #4 da Speedy Motorsport.

A 19 minutos do fim da corrida, os dois homens da frente foram ambos às boxes, César Machado tomou o volante e também Gonçalo Fernandes. Como se esperava, o Toyota saiu na frente, bem na frente, cerca de oito segundos face ao seu adversário direto.

Depois de completadas todas as trocas de pilotos, César Machado (Toyota GR Supra GT4) da Speedy Motorsport surge na frente com 7.5s de avanço para Gonçalo Fernandes (Porsche Cayman RS CS) da Veloso Motorsport, com tudo a encaminhar-se para a dupla assegurar também este terceiro título do ano.

Manuel Gião (Aston Martin Vantage AMR GT4) da Racar Motorsport rodava em terceiro a 11.3s dos líderes, com Francisco Cruz (Aston Martin Vantage AMR GT4) a Racar Motorsport cinco segundos mais atrás.

O Safety Car surgiu a 7m30s do final da corrida depois da saída de pista do Aston Martin de de José Carlos Pires na escapatória da Curva 1, cuja saída de pista complicou a possível vitória da Racar Motorsport no Campeonato de Equipas.

Com esta interrupção, menos tempo para suceder algo na corrida, mas por outro, os concorrentes ficaram agora juntos em pista. A corrida foi relançada a uma volta do final, com César Machado/Jan Durán (Toyota GR Supra GT4) da Speedy Motorsport a confirmarem o triunfo e o título no CPV.