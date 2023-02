Reformuladas as categorias e divisões do Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

O interesse demonstrado por parte de equipas e pilotos de diversos quadrantes no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Supercars Endurance levou os promotores a criarem uma estrutura de categorias e divisões que permitam a integração de novos concorrentes nestas competições sem desvirtuar a sua filosofia, em que os GT4 e os TCR continuarão a ser as máquinas performantes em pista, mantendo ainda a justiça competitiva.

Assim, os GT dividem-se na GT4 e GTC que, por sua vez, se separam cada uma em duas divisões. Nos GT4, serão admitidos os carros desta categoria que serão inscritos na GT4 Pro ou GT4 Bronze de acordo com a classificação dos seus pilotos, não havendo aqui qualquer alteração relativamente aos anos anteriores.

A GTC, dedicada exclusivamente a ‘Gentleman Drivers’, passa a ser separada em duas divisões, a GTX e a Cup. A primeira destas será dedicada a carros aceites pelos organizadores, sendo privilegiados os GT4 que perderam homologação e que aqui poderão continuar a correr com a mesma competitividade. A Cup será composta exclusivamente pelos modelos 997 Cup e 911.1 Cup, ou seja, carros que foram os intérpretes da consagrada Porsche Carrera Cup.

Por sua vez, os carros de Turismo terão três divisões – TCR, TC e M2 – o que permitirá um nivelamento de andamentos e lutas interessantes tanto para o público como para os pilotos. A TCR será exclusiva dos automóveis homologados pela WSC, ao passo que a TC estará aberta a carros aceites pelos organizadores, oriundos dos troféus monomarca ou outras competições de carros de Turismo. Na classe M2 apenas poderão competir os BMW M2 Racing Cup.Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, sublinhou que “no sentido de motivar a maior participação e variedade de carros, decidimos reformular as categorias e classes, mas sem desvirtuar o campeonato e garantindo a competitividade em todas elas. Tem existido muito interesse de pilotos e equipas e, devido ao contacto permanente que mantemos, decidimos aceitar algumas das suas sugestões para alargarmos os carros que podem marcar presenças na competição. Estou seguro de que encontrámos uma solução que agradará a todos”.

A temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance têm o seu início a 6 e 7 de maio no Autódromo Internacional do Algarve, disputando-se ao longo de quatro eventos, realizando-se o último em novembro.