Campeonato de Portugal de Velocidade: Veloso Motorsport e Araújo Competição testaram no Estoril | AutoSport

Era para ser este o fim de semana do arranque do Campeonato de Portugal de Velocidade, mas a competição que juntou os Supercars Endurance, da Race Ready e a TCR Euro Series, teve que ser adiada em virtude de haver equipas e pilotos ainda sem as suas ‘montadas’ prontas para o arranque, que desta forma tem lugar apenas a meio de maio em Jarama.

A expetativa da competição agora promovida por Diogo Ferrão (Race Ready) e Paulo Ferreira (TCR Euro Series) é que com o tempo que medeia até à primeira prova, que se realiza em Jarama a meio de maio, o plantel se componha.

Entretanto, no Estoril, este fim de semana, marcaram presença cinco carros em testes, os carros Araújo Competição e Veloso MotorSport,

A Veloso Motorsport, esteve presente com o Audi R8 LMS GT4 de Patrick Cunha e Jorge Rodrigues. As duplas da Araújo Competição, nos McLaren 570S GT4 são Francisco Carvalho e Miguel Cristóvão e Álvaro Ramos e o holandês Fred Block inscritos na classe GT4 Bronze, com Álvaro Ramos a rodar também com um Porsche 911.