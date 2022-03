Campeonato de Portugal de Velocidade: horário para a abertura (9/10 abril) | AutoSport

A principal competição da velocidade nacional terá a sua estreia dentro de duas semanas, nos próximos dias 09 e 10 de abril, no Autódromo do Estoril. O Campeonato Portugal de Velocidade (CPV) vai estrear no circuito da capital portuguesa o seu novo regulamento, que permite carros de homologações GT4, TCR e GTC, assim como o seu novo formato de corridas.

O CPV estrear-se-á em 2022 com o formato de duas corridas de 45 minutos, para as quais pilotos e equipas terão dois treinos de qualificação com 15 minutos cada um e um único treino livre de 40 minutos.

O dia de sábado, 09 de abril, está reservado a treinos. O Treino Livre inicia-se às 14h00 e as duas sessões de Qualificação começam às 17h00, com um intervalo de 5 minutos entre ambas.

No domingo, o CPV terá as duas primeiras corridas do ano, dois desafios com a duração de 45 minutos e uma paragem obrigatória.

Sendo cabeça de cartaz do programa Estoril Welcome Spring, o CPV estará acompanhado pelas competições nacionais Super Seven by Toyo Tyres, Group 1 Portugal, Troféu Mini e Kia GT Cup. O público presente poderá ver ainda o Clube Jaguar, LisboaKurteCaffe e os Formula Vee que completarão umas voltas em desfile pelo traçado da pista de Cascais.

Para Diogo Ferrão, responsável pelo CPV, esta jornada de abertura promete momentos de emoções fortes: “Será o início de uma nova era na velocidade nacional, com carros da última geração, corridas entusiasmantes e todo o programa condensado em dois dias, durante os quais os fãs poderão seguir o evento tanto no autódromo como nas redes sociais, através de livestream. Deixo o convite para que se juntem a nós no Autódromo do Estoril, nos próximos dias 09 e 10 de abril!”