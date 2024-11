Campeonato de Portugal de Velocidade – GTC: Miritta à procura da perfeição

Rui Miritta tem tido um ano praticamente perfeito, conquistando todos os títulos que disputou no Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE e está em muito boa posição para garantir mais dois ceptros para o seu palmarés.

O da Cup está já assegurado, e o da categoria geral GTC está muito perto de o ser também, onde tem uma vantagem de cinquenta um pontos sobre Andrius Zemaitis, no Porsche Cayman GT4 preparado pela Speedy Motorsport. Ao piloto do Porsche 911 da Monteiros Competição basta terminar na primeira corrida para assegurar o ceptro da geral e fazer o pleno.

Já na divisão GTX, o cenário é bastante distinto, havendo três candidatos ao título separados por vinte pontos.

Andrius Zemaitis é o líder, mas o duo do Ginetta G50 da Tockwith Motorsports, Simon Moore e Tomás Pinto Abreu, está a apenas seis pontos, tudo sendo possível entres estes candidatos, uma vez que dependem apenas deles próprios.

Henrique Cruz, em Ginetta G55 também da equipa inglesa, tem uma tarefa mais difícil, mas numa divisão tão disputada como a GTX, nada está garantido e o ex-piloto do FPAK Junior Team, com um bom fim-de-semana, pode muito bem ser o grande vencedor no final de domingo.

GTX

1 Andrius Zemaitis – Porsche – Speedy Motorsport 98

2 Simon Moore / Tomás Pinto Abreu – Ginetta – Tockwith Motorsports 92

3 Henrique Cruz – Ginetta – Tockwith Motorsports 78

GTC

1 Rui Miritta – Porsche – Monteiros Competições 128

2 Andrius Zemaitis – Porsche – Speedy Motorsport 77

Marcus Fothergill / Dave Benett – Porsche – Tockwith Motorspors 76

As lutas pelos títulos são só por si motivo para os adeptos de automobilismo rumarem ao Autódromo do Estoril nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, sendo o acesso à bancada A gratuito. Para aceder ao exclusivo mundo do paddock e dos bastidores, participando em todas as actividades previstas, será preciso apenas um passe que terá o acessível custo de 20€ para todo o fim-de-semana (sábado e domingo) e de 15€ para um só dia. Tanto o passe diário como o de dois dias, podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC ou Worten em todo o país, até ao dia 29 de Novembro. Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, os bilhetes de paddock estarão apenas disponíveis para compra na bilheteira do circuito.

No domingo, todas as corridas terão transmissão televisiva em directo nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready. Serão também emitidas, as duas corridas em directo do Campeonato de Portugal de Velocidade, em Portugal pela A Bola TV e em Espanha pela DAZN.