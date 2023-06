Campeonato de Portugal de Velocidade gera ainda mais interesse entre pilotos | AutoSport

A menos de uma semana do Jarama Classic (10 e 11 de Junho), a segunda ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance, os bastidores continuam a mexer, havendo pilotos que voltam a apostar nas competições e um novo carro na calha.

Steve Kirton e Jonathan Elsworth estrearam-se no Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance no Algarve Welcome Spring, tendo estado em bom plano, ao conseguir um quarto lugar na divisão GTX na primeira corrida para subir ao pódio, no terceiro degrau, na segunda. A dupla inglesa do Ginetta G50 da Tockwith Motorsports ficou entusiasmada com o nível da competição promovida pela Race Ready e pelo bom ambiente no paddock dos eventos e resolveu, ao contrário do que estava planeado, realizar a ronda de Jarama.

“Tivemos o mais fantástico fim-de-semana de corridas em Portimão com a ajuda e apoio da Tockwith Motosports. Não tínhamos expectativas quando fomos para o fim-de-semana, dado que era o nosso primeiro evento europeu e a nossa estreia no Supercars Endurance. No entanto, a recepção calorosa e a atmosfera amigável no paddock não teve paralelo e foi, de longe, um dos melhores eventos de automobilismo em que já participamos. O facto de termos terminado com um terceiro lugar e um pódio na segunda corrida foi uma forma fantástica de concluir o fim-de-semana”, afirmou Jonathan Elsworth, tendo Steve Kirton acrescentado: “depois da nossa bem-sucedida estreia em Portimão, decidimos participar em Jarama. Mais uma vez, o circuito será desconhecido de ambos, uma vez que nunca lá corremos. Mas esperamos que possamos repetir o sucesso de Portimão”.

Também Rubén Vaquinhas, que estreou no automobilismo sem qualquer experiência anterior, inclusivamente de karting federado, na prova do CPV no Autódromo Internacional do Algarve e rapidamente mostrou um ritmo muito competitivo aos comandos do McLaren 570S Trophy da Araújo Competição que dividiu com Manuel Vistas, decidiu dar um passo em frente e adquirir um GT4 completamente novo.

“Antes de entrar nesta aventura, em Portimão, tinha sérias dúvidas de possuir as competências para conseguir acompanhar o ritmo dos outros carros, mas após os resultados, e influenciado pela motivação e apoio do Sr. Álvaro Ramos, decidi aderir seriamente à competição, adquirindo um carro que julgo estar à altura do nosso estimado Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance”, afirmou o piloto que vai estar no Jarama Classic aos comandos do McLaren, dividindo-o novamente com Manuel Vistas. Ruben Vaquinhas está a estudar as opções que tem sobre a mesa, para se decidir pela marca e modelo, esperando poder ter a sua nova máquina ainda este ano, depois da pausa estival.