Mais nomes para o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv

Já são conhecidos alguns dos inscritos do novo Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV. Juventude e experiência mesclam-se numa grelha que promete muita competitividade.

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV está a despertar interesse entre a família da velocidade nacional e isso comprova-se pelo plantel de carros e pilotos que já confirmados.

Para já, uma dúzia de carros, todos da categoria GT Cup, estão comprometidos com a competição, tendo ao volante pilotos de nomeada com uma mescla de juventude e experiência que vai marcar o regresso do Campeonato de Portugal de Velocidade às pistas nacionais.

A superioridade da Porsche nesta lista destaca-se com Paulo Pinheiro, Pedro Marreiros e Francisco Mora a escolherem o 991 GT3 Cup 4.0. Optaram pelos Porsche 991 GT3 Cup 3.8 o jovem Mariano Pires, Diogo Almeida e o francês Jean-Roch Piat. Finalmente, com os Porsche 997 GT3 Cup estarão presentes Gonçalo Manahu, Manuel Castro e Fábio Mota.

Para dar luta aos competitivos 911 GT3 Cup, os irmãos Luís e Diogo Rocha e o polaco Zdenek Chovanec, vão usar dois Ferrari 458 Challenge. Assegurando diferenciação à competição, Nuno Baptista vai trazer ao Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv o divertido Mitjet Supertourisme.

Para lá deste lote de pilotos da categoria GT Cup, estão também confirmados Ricardo Gomes, Pedro e Jorge Silva que integram a categoria Touring Cup. Há ainda muitos pilotos e equipas, nacionais e internacionais, que estão a ultimar os detalhes dos seus programas para, a breve prazo, confirmarem a sua presença.

Os promotores da competição e a FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) esperam uma grelha de partida recheada de bons carros, dando ao Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv brilho e a competitividade que já foi visto no passado.

Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv irá disputar provas no Autódromo Internacional do Algarve, no Circuito de Vila Real e Autódromo do Estoril. Um calendário equilibrado e ajustado ao momento que se vive no país, sendo esta mais uma das razões para o enorme interesse gerado até ao momento pelo Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv.

Calendário

1/2 Maio: Fórmula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal | AIA

25/27 de Junho: FIA WTCR | Circuito Internacional de Vila Real

23/24 de Outubro: European Le Mans Series | AIA

11/12 de Dezembro: Competições Nacionais I Circuito Estoril