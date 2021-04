C.P. Velocidade: Rodrigo Almeida, a maior esperança do automobilismo de Moçambique

Rodrigo Almeida é a maior esperança do automobilismo de Moçambique e escolheu o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV para dar seguimento à sua carreira. O piloto moçambicano tem uma carreira consolidada no karting, passando pelos monolugares da Fórmula 4 e pelos

carros de Turismo. Em 2021 estará ao volante de um Porsche 991 GT3 Cup 3.8.

Como companheiro de equipa, Rodrigo Almeida terá outro jovem valor da velocidade portuguesa, Mariano Pires.

Com amplo palmarés no karting em Portugal e Espanha, o piloto venceu o troféu Kia Picanto em 2018 e foi vice-campeão no GT4 South European Series.

Uma dupla fortíssima de jovens talentos que têm como objetivo vencer e verter a seu favor a excelência e a competitividade do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, elevando o nível das suas carreiras ao volante de um carro muito competitivo e no meio de um pelotão que se antevê muito aguerrido.

Pedro Marreiros (organização Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV) – “A internacionalização do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV é uma cada vez maior realidade! A chegada do Rodrigo Almeida, um talento moçambicano, que se junta a outro enorme talento português, Mariano Pires, adicionando mais competitividade a um plantel que vai engrossando em número e em qualidade, o que nos deixa, como organizadores, muito

orgulhosos.”