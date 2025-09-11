Batina Racing em Valência: luta pelos títulos da divisão GT4 Pro-Bronze

A Batina Racing regressa este fim de semana à competição com a quarta etapa da temporada do Supercars Endurance, que terá lugar no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. A ronda integra o calendário do Iberian Supercars e do Supercars España, assumindo particular relevância numa fase em que os títulos da divisão GT4 Pro-Bronze começam a definir-se.

Depois de um início de época consistente, marcado por pódios em todas as corridas e vitórias em Jarama e Vila Real, a formação portuguesa chega a Valência com a dupla formada por Orlando Batina e Sérgio Azevedo consolidada entre os protagonistas. A equipa ocupa atualmente o segundo posto do Campeonato de Portugal de Velocidade, mantendo-se igualmente em plena disputa pela frente classificativa nas competições ibérica e espanhola.

Para Sérgio Azevedo, o regresso às pistas depois da época estival tem um sabor especial, já que encara pela primeira vez o traçado valenciano. Consciente das exigências do fim de semana, sublinha que a adaptação ao circuito será determinante para manter a regularidade de resultados. “Estou ansioso por voltar ao nosso Toyota depois da pausa de verão. Durante as férias cometem-se alguns excessos e isso traduziu-se num ligeiro aumento de peso, do qual ainda não recuperei totalmente. Sendo um circuito novo para mim, vou ter de aproveitar todos os momentos em pista para me ambientar ao traçado e para recuperar o ritmo competitivo. Temos tido resultados fantásticos ao longo do ano, mas sabemos que vai ser difícil repeti-los, dado que não estamos tão bem preparados como a oposição, que continua muito forte. Ainda assim, vamos trabalhar para dar o nosso melhor”, sublinhou o piloto de Cascais.

Já Orlando Batina aborda a ronda valenciana com pragmatismo, consciente das dificuldades acrescidas que a equipa terá de enfrentar. O jovem de Aveiro relembra que os principais adversários já testaram recentemente no circuito, o que lhes confere uma vantagem inicial. Além disso, a sua única experiência no traçado, no ano passado, foi condicionada por problemas técnicos na estreia com o Toyota Supra. “Entramos em Valência com uma ligeira desvantagem, porque os nossos concorrentes diretos já testaram no circuito. O Sérgio nunca lá rodou e, no meu caso, apenas tive uma experiência curta no ano passado, que foi dificultada por problemas de afinações. Sabemos que o nível na GT4 Pro-Bronze é muito elevado, mas vamos trabalhar para alcançar o melhor resultado possível. O nosso carro adapta-se bem às características da pista, pela sua agilidade e leveza, mas a eventual chegada da chuva pode baralhar todas as contas”, destacou Batina.

Como já é hábito, os entusiastas do automobilismo poderão acompanhar integralmente a ação em pista. No Circuito Ricardo Tormo estão previstas duas corridas no domingo, a primeira às 10h05 e a segunda às 15h05, ambas com 50 minutos de duração. A transmissão será assegurada em direto pela DAZN Portugal e pela DAZN Espanha, bem como pelas redes sociais oficiais da competição, em língua espanhola.

Em paralelo, estão igualmente garantidas emissões internacionais: em inglês, através do canal YouTube da Alpha Live; em alemão.