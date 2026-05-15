Batina Racing arranca com nova dupla e ambição renovada no Supercars Endurance

A Batina Racing inicia este fim de semana a temporada de 2026 do Supercars Endurance com uma nova dupla e a ambição de voltar a discutir os lugares cimeiros da GT4 Pro-Bronze. A equipa de Aveiro mantém Orlando Batina ao volante do Toyota GR Supra GT4 EVO2 e junta-lhe agora Nuno Pires, piloto que regressa ao campeonato após um ano de ausência.

Depois de uma época de 2025 marcada por vitórias, pódios e pelo vice-título da GT4 Pro-Bronze no Supercars España, a estrutura portuguesa procura afirmar-se de novo entre os protagonistas de uma divisão que se antevê especialmente competitiva. O arranque da nova campanha acontece no Algarve Iberian Racing Weekend, no Autódromo Internacional do Algarve.

Orlando Batina destaca optimismo

Batina chega a 2026 depois de ter estado envolvido, na temporada passada, na luta pelos títulos do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade até à última ronda, no Estoril. Ainda assim, o piloto admite que a equipa precisa de evoluir em qualificação.

“Penso que poderemos exibir um bom ritmo de corrida, mas ainda precisamos de trabalhar o andamento em qualificação. Vamos ainda testar algumas soluções na sexta-feira para percebermos se são um caminho a seguir. Estou optimista”, afirmou.

O piloto aveirense destacou também o valor do novo colega de equipa. “O Nuno é um piloto muito completo e dá-nos garantias de competitividade. Vamos trabalhar para lutar pelos lugares do pódio, embora saibamos que a oposição é muito forte”, acrescentou.

Nuno Pires regressa com “foco e determinação”

De regresso ao campeonato, onde em 2023 discutiu o título absoluto de GT até à derradeira corrida, Nuno Pires assume expectativas elevadas, mas reconhece a dificuldade do desafio. “Do meu lado existe alguma expectativa perante o contexto actual e face a todas as equipas presentes, nomeadamente na nossa divisão, onde há uma ambição clara de vitória”, referiu.

O piloto sublinhou que será necessário corresponder ao nível da concorrência. “Esperemos, por isso, estar ao nível necessário para lutar com os restantes concorrentes. Será preciso sorte, foco e determinação”, afirmou.

A Batina Racing volta a contar com apoio técnico da Autoworks Motorsport. A primeira corrida está marcada para sábado, às 17h45, e a segunda para domingo, às 14h05, com transmissão em directo na DAZN Portugal, DAZN Espanha e no YouTube da Race Ready.