Art of Speed evidencia potencial do SEAT: “um verdadeiro relógio suíço”

A Art of Speed concluiu de forma particularmente positiva a sua participação na ronda final do Supercars Endurance, disputada no passado fim-de-semana no Autódromo do Estoril e pontuável para o Iberian Supercars e para o Campeonato de Portugal de Velocidade, evidenciando a competitividade do seu SEAT León Supercopa Mk2.

Frederico Formiga e Frederico Castro foram os mais fortes da divisão, impondo-se em ambas as corridas aos comandos do carro espanhol da formação de Coimbra. Num fim-de-semana marcado pela consistência e pela eficácia, a dupla conseguiu confirmar a performance do projecto desde os primeiros treinos até à bandeira de xadrez.

Ao longo de todo o evento, o SEAT León Supercopa Mk2 revelou uma fiabilidade irrepreensível, rodando sem qualquer constrangimento técnico e permitindo aos pilotos manter um ritmo constante e competitivo em todas as sessões. Esta consistência revelou-se determinante para o domínio exercido na divisão TC.

Para Frederico Formiga, que acumulou as funções de piloto e chefe de equipa, o fim-de-semana do Estoril foi demonstrativo da maturidade alcançada pelo projecto. “Foi um fim-de-semana em que a equipa mostrou bem a sua competência. O carro funcionou como um verdadeiro relógio suíço, sem qualquer problema técnico, sempre a rodar no máximo do seu potencial. Penso que ficou bem patente o bom nível de performance do SEAT na divisão TC, o que nos permitiu impor-nos nas duas corridas. Acredito que é um excelente carro para pilotos que queiram competir no Supercars Endurance na divisão TC com um budget muito acessível, sem abdicar de um forte potencial competitivo, e estamos já a avaliar candidatos para a temporada de 2026”, sublinhou.

A prestação do SEAT León Supercopa Mk2 no Estoril reforçou assim a sua validade como plataforma competitiva para os principais campeonatos de velocidade da Península Ibérica e de Portugal, posicionando-se como uma alternativa sólida e eficaz para pilotos privados.

Paralelamente, a Art of Speed esteve também em destaque nas provas da Carrera 80, integradas no programa do fim-de-semana. Frederico Formiga, ao volante do Honda Jazz com que conquistou o título da Stock Cup, alcançou a sexta posição da geral em ambas as corridas, batendo carros consideravelmente mais performantes. Já Frederico Castro, aos comandos do Rover 25, terminou nas nona e sétima posições, completando um balanço global muito positivo para a formação conimbricense.