Araújo Competição traz novo Aston Martin para o Iberian Supercars/CPV | AutoSport

A velocidade é grande nos bastidores do Campeonato de Portugal de Velocidade, com a Araújo Competição a preparar-se para uma nova aventura nas pistas, desta vez com uma máquina de tirar o fôlego: o Aston Martin Vantage GT4 ‘Evo’. Esta nova aquisição está destinada a competir no emocionante cenário do Iberian Supercars e no prestigiado Campeonato de Portugal de Velocidade.

Embora os pilotos que irão dominar os volantes dessa máquina ainda sejam um mistério. Vasco Oliveira, um talentoso piloto que brilhou na Carbon Neutral Cup no ano passado, tem se dedicado aos testes com a equipa, demonstrando as suas habilidades tanto no Aston Martin Vantage AMR GT4 quanto no McLaren 570s GT4, ambos veículos de alto desempenho da formação sediada em Lisboa.

No ano passado, a Araújo Competição deixou sua marca nas pistas ao conquistar a categoria GTC e a divisão GTX com um Aston Martin Vantage AMR GT4 da geração anterior, pilotado com maestria por Álvaro Ramos e Fernando Soares. Agora, com o novo Aston Martin Vantage GT4 ‘Evo’, a equipe está mais do que determinada a manter seu domínio nas competições.

Entretanto, a concorrência está acirrada, com a Racar Motorsport também a entrar na disputa com modelos Aston Martin da geração anterior. Será um embate de titãs, onde cada equipa procura a supremacia nos traçados das pistas ibéricas.

Com a promessa de velocidade, emoção e muita adrenalina, o Iberian Supercars e o Campeonato de Portugal de Velocidade preparam-se para receber essas máquinas de alta performance, prometendo bons momentos aos amantes do automobilismo. A batalha pela glória está prestes a começar, e a Araújo Competição está pronta para escrever mais uma vez o seu nome no palmarés da competição.