Algarve Classic Festival: Festa dos clássicos a fechar mês de outubro

Após um mês repleto de corridas intensas e na sua grande parte, emocionantes, o Autódromo Internacional do Algarve volta a receber mais um fim de semana (26 e 27 de outubro), outro evento muito interessante o Algarve Classic Festival.

Considerada a maior festa do automobilismo no Algarve, esta edição trará ao lendário circuito de Portimão uma impressionante coleção de carros históricos. Além dessas relíquias, o festival também contará com as quase sempre emocionantes corridas do Campeonato Português de Velocidade (CPV), Iberain Supercars, bem como as corridas da ANPAC, Campeonato de Portugal Velocidade Clássicos, Campeonato de Portugal Velocidade 1300, Campeonato de Portugal Velocidade Legends, Campeonato de Portugal Velocidade Super Legends e Carrera Los 80’s. Paralelamente, para os fãs de duas rodas, a presença de motos clássicas que prometem agitar o sábado, a partir das 9 horas, e o domingo, a partir das 8h10.

Este será um fim de semana especial para os apaixonados por automobilismo, que terão a oportunidade de fazer uma verdadeira “viagem no tempo”, enquanto contemplam máquinas que desafiam a passagem dos anos e continuam a proporcionar corridas inesquecíveis.

Os bilhetes estão disponíveis no site do Autódromo Internacional do Algarve, com preços a partir de 15 euros para o fim de semana na Bancada Principal, 35 euros para o Paddock e Bancada Principal, e 55 euros para acesso à Torre VIP, com direito a entrada no Paddock e Bancada Principal.