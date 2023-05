Alejandro Geppert pretende que CPV seja ‘rampa de lançamento’ para chegar a Le Mans | AutoSport

O jovem piloto espanhol Alejandro Geppert pretende vencer em Le Mans e para isso aposta no Campeonato de Portugal de Velocidade e ibérico Supercars Endurance esta temporada, tentando alcançar o seu objetivo como fez Nico Pino em 2021.

Geppert é oriundo de Madrid e competiu no ano passado no TCR Spain, mostrando imediatamente o seu valor, ao conquistar o vice-título numa batalha pelo cetro que se arrastou até ao final da temporada da competição espanhola. Mas o piloto de vinte anos tem objetivos ambiciosos que passam por participar na maior clássica de resistência mundial e isto em condições muito especiais. “Quero ser o primeiro piloto a chegar e a competir em Le Mans sem deixar pegada carbónica, para lá de vencer as melhores competições de endurance como piloto de fábrica”, apontou decidido Alejandro Geppert.

O espanhol edificou uma iniciativa, ‘Kilómetros sin huella’, que passa por plantar árvores para neutralizar as emissões de CO2 que cria com a sua participação em provas de automobilismo. Em março passado, na sua segunda Jornada de Plantação, chegou ao número de cem árvores plantadas, compensando a emissão de gases de toda a sua temporada de 2022.

Depois de uma estreia muito prometedora no mundo do automobilismo, o jovem ambicioso Alejandro Geppert queria começar a dar os passos que o levassem até ao objetivo para a sua carreira, ascendendo à competição mais importante da Península Ibérica.

“O Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance são a escolha perfeita, dado que me permite aprender a categoria GT4 no que diz respeito ao estilo de pilotagem e ao formato de corrida, antes de continuar em outros campeonatos de GT4”, começou por dizer Alejandro Geppert, acrescentando: “o número de carros na categoria GT4 e o exigente nível de competição obrigam-me a aprender e torna as corridas mais excitantes, o que é sempre agradável para um piloto! E faço tudo isto em Espanha e Portugal, é perfeito para mim, dado que as pistas são fantásticas e estou perto da minha cidade, Madrid”.

No início da temporada, no Algarve Welcome Spring, que teve lugar no Autódromo Internacional do Algarve, o espanhol mostrou bom potencial ao lado de Andrius Zemaitis aos comandos de um dos McLaren da McLaren Barcelona – SMC Motorsport. A dupla hispano-lituana conquistou na primeira corrida um quarto lugar na GT4 Pro e na segunda um terceiro, o que lhe permite figurar no quarto posto da classificação da sua divisão a vinte pontos dos líderes, Nuno Pires / Elias Niskanen.

Alejandro Geppert deixa escapar que foi um bom começo de época, mas espera mais nos próximos eventos, sublinhando a boa relação que tem com o seu colega de equipa e a boa dinâmica que existe na equipa espanhola. “O Andrius é muito divertido e ‘porreiro’ fora do carro, mas confiável e consistente no carro. Temos uma boa atmosfera de trabalho e estou a gostar muito de trabalhar com ele durante os fins-de-semana de corridas. Estamos ainda a adaptar-nos ao nosso McLaren 570S GT4, mas acredito que possamos estar na luta por bons resultados na GT4 Pro em 2023, como demonstrámos em Portimão”, concluiu o jovem espanhol da McLaren Barcelona – SMC Motorsport.

O ambicioso jovem espanhol não esconde os seus exigentes objectivos de carreira, assumindo uma postura consciente ambientalmente, mas sublinha a validade e a qualidade do Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance para um piloto que espera ter uma longa carreira à sua frente.

No fundo, Alejandro Geppert pretende repetir o feito de Nico Pino, que em 2021 venceu corridas no Supercars Endurance e este ano estrear-se-á nas 24 Horas de Le Mans aos comandos de um ORECA Gibson da Duqueine Team.

O próximo evento das competições promovidas pela Race Ready, o Jarama Classic, realiza-se a 10 e 11 de Junho no Circuito de Madrid Jarama – RACE, e, como é habitual, as duas corridas serão transmitidas nas redes sociais da competição e no canal televisivo A Bola TV.