Adiado início do CPV: prova do Estoril será em novembro | AutoSport

Os organizadores do Campeonato de Portugal de Velocidade by Kankook (CPV), cuja primeira jornada estava agendada para este próximo fim de semana (9/10 abril), no Autódromo do Estoril, decidiram adiá-la para novembro, mas no sábado e domingo as equipas terão oportunidade de testar na pista lisboeta.

A decisão, tomada esta quarta-feira, surgiu na sequência da informação de uma equipa, dando conta da impossibilidade de comparecer no Estoril naquela data por ainda não ter os seus dois carros prontos, o que se repetiu com outras equipas. Face ao exposto, e após conversa com as equipas, os promotores do CPV optaram por iniciar a época mais tarde, de modo a poder contar com a totalidade das equipas previstas para o arranque da nova regulamentação do CPV.

A jornada do fim de semana do CPV by Hankook no Estoril transita para 19 e 20 de novembro. Nesta época de 2022, o Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook vai juntar na grelha um conjunto de carros de sonho das categorias GT4, GTC e TCR, todos eles com um BoP (equilíbrio de performance) internacional, de modo a garantir equidade de andamento.

O início do CPV by Hankook, que será transmitido em live streaming, enquanto no Circuito de Vila Real os ‘diretos’ estarão a cargo do Porto Canal – fica agendado para o circuito madrileno de Jamara, em 14/15 de maio .

Calendário do CPV/Supercars Endurance by Hankook

PROVA DATA LOCAL PAÍS ELEGIBILIDADE

Evento 1 14/15 maio Jarama Espanha CPV/Iberian Supercars

Evento 2 01/03 julho Vila Real Portugal CPV

Evento 3 30/31 julho Portimão Portugal CPV/Iberian Supercar

Evento 4* 10/11 setembro Barcelona Espanha Iberian Supercars

Evento 5** 24/25 setembro Braga Portugal CPV

Evento 6 18/20 novembro Estoril Portugal CPV/Iberian Supercars

*A jornada de Barcelona terá um regulamento particular e a corrida tem a duração de 2 horas

**A realização da jornada de Braga está dependente da homologação da pista