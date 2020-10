Vítor Pascoal vai tentar vencer… no Rali Vidreiro e na Rampa Serra da Estrela

Atual líder do Campeonato de Portugal de Ralis GT e do Campeonato de Portugal de Montanha na categoria GT, Vítor Pascoal vaitentar fazer história no próximo fim de semana, ao lutar pela vitória nas respetivas categorias do Rali Vidreiro – Centro de Portugal e da Rampa Serra da Estrela. Uma inédita odisseia entre a Marinha Grande e a Covilhã.

Entre as cidades da Marinha Grande e da Covilhã há cerca de 230 quilómetros de distância. Pelo meio, há uma equipa que personifica a paixão pelo desporto automóvel e a ambição de ganhar dois campeonatos na mesma época. Trata-se do Baião Rally Team, liderado por Vítor Pascoal, que atualmente ocupa o primeiro lugar tanto no Campeonato de Portugal de Ralis GT (após vitórias em Castelo Branco e Alto Tâmega) e na categoria GT do Campeonato de Portugal de Montanha (após o triunfo na inaugural Rampa Porca de Murça). As mudanças nos calendários originadas pela pandemia mundial obrigaram o piloto do Porsche 991 GT3 Cup a reformular o seu programa desportivo, alinhando, no próximo fim de semana, tanto no Rali Vidreiro – Centro de Portugal (no sábado) como na Rampa Serra da Estrela (no domingo).

“De facto, as mudanças provocadas pela pandemia obrigaram-nos a este esforço adicional, para tentarmos manter em aberto a luta pelos títulos nos Ralis e na Montanha”, explicou Vítor Pascoal. “Na prática, vamos disputar o Rali Vidreiro no sábado e, se tudo correr bem e se o carro não tiver problemas, partimos no final do dia para a Covilhã, para disputar o warm-up e as duas subidas de prova de domingo na Rampa Serra da Estrela.Será um enorme desafio para toda a equipa, mas é também uma formade retribuirmos todo o apoio dos nossos patrocinadores e amigos numa época exigente para todos”, afirmou o bicampeão nacional de ralis GT, que na Marinha Grande será navegado, como é habitual, por Ricardo Faria.