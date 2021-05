Vítor Pascoal: “Ano desafiante, novamente em duas frentes, ralis e montanha” | AutoSport

O Campeonato Portugal RGT de Ralis tem início já este fim de semana, dias 29 e 30 de maio, com o Rali da Bairrada. Um evento onde Vítor Pascoal marca presença, com o objetivo de dar início à defesa do título de campeão da especialidade.

O piloto, navegado por Ricardo Faria, apresenta-se ao volante do seu Porsche 911 GT3 Cup e aponta ao topo: “Vou dar o meu melhor e a luta pela vitória é o desejo. No entanto, a aposta passa por um equilíbrio entre um ritmo rápido e consistente, mas sem excessos”, frisou, acrescentando: “O rali é no domingo, mas na quinta-feira estou à partida do RallySpirit Altice 2021. Por isso, nada pode falhar, porque um intervalo de três dias não nos permite ter margem, caso necessário uma revisão mais profunda, ou algum tipo de peça específica para o carro.”

Uma temporada muito ativa para o piloto, com dois preenchidos calendários: “Este é um ano muito desafiante para mim. Estou novamente em duas frentes, ralis e montanha, focado em ser campeão em ambas. É algo que me dá uma grande motivação”, confessou o rosto do Baião Rally Team.

Um fator que obriga a escolhas rigorosas, como é precisamente exemplo este fim de semana, em que a presença no provainaugural do campeonato nacional de RGT, leva à ausência na Rampa Serra da Estrela. “Por essa razão, é importante tentar potenciar ao máximo cada presença, para rentabilizar pontualmente todas as participações e minimizar as perdas, quando sou forçado a optar.”

O Rali da Bairrada é o primeiro de seis eventos do calendário. Uma jornada que desafia os concorrentes ao longo de seis especiais e um total de 60.96 quilómetros ao cronómetro. “Estou muito satisfeito por voltar a estar ao volante do meu Porsche em ralis, será a estreia esta época e acredito que temos todas as condições para fazer uma boa prova. Obrigado desde já a toda a minha equipa e patrocinadores pelo apoio e confiança.”