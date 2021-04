Velocidade e Montanha: Gabriela Correia interrompe carreira

Gabriela Correia começou aos 13 anos no Karting, estreou-se na Rotax Max Challenge de Karting, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Depois as pistas e em 2018 já corria também no Campeonato de Portugal de Montanha, estreando-se logo na Rampa Internacional da Falperra. Dividiu-se entre as rampas e as pistas, mas agora vai parar: “Infelizmente, por motivos pessoais irei precisar de me afastar das corridas, mas claro com a esperança de um dia poder voltar a fazer o desporto que tanto amo. Com três anos concluídos, após a minha estreia na Rampa da Falperra, só tenho a agradecer a todas as pessoas incríveis que me apoiaram, a toda a equipa de mecânicos que foi incansável tendo em conta todos os imprevisto e tudo o que foi necessário para poder tirar o maior rendimento do Seat Leon MK3, é claro não menos importante a quem tornou um sonho possível, que sem ele sabe que nada disto seria possível. Foram três anos incríveis e muito obrigada do fundo do coração a toda a gente, porque toda a gente contribuiu para estes três anos serem o que foram”, revelou nas suas redes sociais.