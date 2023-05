Tudo pronto para o arranque da 42ª Altice Rampa Internacional da Falperra | AutoSport

Estão 145 concorrentes inscritos na edição número 42 da Rampa Internacional da Falperra, organizada pelo Clube Automóvel do Minho, que será a quarta prova dos calendários do Campeonato da Europa de Montanha e também do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group (CPM) e que se realiza entre os dias 20 e 21 maio, o próximo fim de semana. Trata-se de um número de participantes na competição minhota que ultrapassa as listas de inscritos dos últimos anos.

À cabeça dos inscritos figura o italiano Christian Merli (Osella FA 30), campeão europeu em título e vencedor das três primeiras provas desta época, a que se juntarão os pilotos portugueses do CPM, como o campeão Hélder Silva, entre muitos outros, e ainda os pilotos da Falperra Regional.

A primeira subida oficial acontecerá no sábado, seguindo-se mais duas no domingo.

SÁBADO (20 maio)

07:30 – Fecho da pista

08:00/08:20 – Descida do Campeonato de Portugal de Montanha

08:30/08:55 – Warm-up Campeonato de Portugal de Montanha

09:30/10:30 – Treino Oficial 1 – Rampa Regional da Falperra

11:05/12:05 – Treino Oficial 1 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

12:40/13:40 – Treino Oficial 2 – Rampa Regional da Falperra

14:15/15:15 – Treino Oficial 2 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

15:50/16:50 – Subida Oficial 1 – Rampa Regional da Falperra

17:25/18:25 – Subida Oficial 1 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

DOMINGO (21 maio)

07:00 – Fecho da pista

07:20/07:45 – Descida da Rampa Regional da Falperra

08:00/09:00 – Subida Oficial 2 – Rampa Regional da Falperra

09:35/10:35 – Treino Oficial 3 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

11:50/12:50 – Subida Oficial 2 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

14:05/15:05 – Subida Oficial 3 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha