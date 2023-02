‘TestDay’ da Montanha em Resende: há vontade de receber uma prova | AutoSport

O Automóvel Clube de Clássicos das Caldas de Aregos propõe um ‘TestDay’ de Montanha já no domingo, 26 de fevereiro, que se desenrolará num traçado de 3,5 quilómetros entre Felgueiras e o alto de S. Cristovâo.

No ‘cardápio’, a organização propõe um programa aliciante. Secretariado a partir das 9 da manhã, e, a partir das 10, pelo menos três subidas garantidas (uma de manhã e duas de tarde) para os 50 potenciais pilotos, sendo de referenciar que essas cinco dezenas são o máximo que está estabelecido pelo clube organizador para permitir a participação.

O traçado escolhido, que irá desde Felgueiras até ao Alto de S. Cristovão, terá 3.5 Km, prometendo a organização que as suas características permitirão transformar o dia num excelente teste para os pilotos que assim têm uma excelente oportunidade para um primeiro contacto em condições de competição, antes do arranque da época de Montanha, aprazada para a Rampa de Murça, organizada pelo CAMI Motorsport, nos dias 18 e 19 de Março.

O teste será um treino livre, sem qualquer recurso à cronometragem e permitirá aos pilotos fazerem as subidas acompanhados de um co-piloto ou de um elemento da sua estrutura técnica, tornando assim a proposta aliciante não só para os pilotos de Montanha, mas também para os de ralis.

A segurança está garantida pelo conjunto de membros da organização que estarão espalhados ao longo do traçado, apoiados por bombeiros e paramédicos da corporação de Resende e pela GNR.

Mais informações e inscrições podem ser feitas através dos seguintes contactos: 913485060 ou 935080979. O carácter gratuito da inscrição reforça a aposta do Automóvel Clube de Clássicos das Caldas de Aregos, que assume uma ambição clara para o futuro.

Com o apoio do Município de Resende, o clube quer vir a realizar uma prova candidata a integrar num futuro próximo o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, não colocando de lado a realização de um evento com as características de uma Regularidade Sport Plus, que permita à agremiação ganhar experiência e mostrar todas as potencialidades do concelho para esta tipologia de competição.