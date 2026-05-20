Taça de Portugal de Montanha: Vítor Pascoal satisfeito, apesar de considerar injusto ter de competir nos Super Challenge

Vítor Pascoal protagonizou uma exibição de grande nível na Rampa Internacional da Falperra, marcando o seu regresso à montanha nacional após as ausências nas provas de Murça e da Penha. Ao volante do Porsche 991.2 GT3 Cup do Baião Rallye Team, o piloto esteve sempre entre os mais rápidos da Categoria Super Challenge.

Apesar do aumento de peso imposto regulamentarmente ao Porsche, Pascoal manteve um ritmo competitivo ao longo de todo o fim de semana, confirmando rapidamente a adaptação à nova categoria e discutindo a vitória até aos últimos momentos da prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho.

As classificações finais da prova encontram-se suspensas devido a processos de apelo ainda em análise, pelo que a atribuição da Taça de Portugal na Categoria Super Challenge permanece em aberto. Confirmado está o triunfo de Vítor Pascoal na Divisão SC-B.

O bom desempenho na Falperra reforçou a motivação da equipa para as próximas participações no campeonato. Terminada a participação na Montanha, Pascoal regressa ao Castrol Portugal Rally Series no próximo fim de semana, no Rally Series Ponte de Lima, onde defenderá a liderança na Categoria Sideways.

Vítor Pascoal, sobre o regresso à Montanha e a participação na Categoria Super Challenge:

“Fiquei satisfeito por ter sido competitivo neste regresso à Montanha. Mesmo sendo contra a nossa vontade estarmos a competir nesta categoria, algo que sentimos que não é justo nem para nós, nem para quem já cá estava, conseguimos discutir as primeiras posições durante todo o fim de semana.”

“Agora que percebemos que conseguimos lutar pelas vitórias, ficamos com muita vontade de estar nas próximas provas e, quem sabe, disputar o título.”