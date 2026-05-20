Taça de Portugal de Montanha: RACAR Motorsport confirma apelo em defesa de José Rodrigues

A RACAR Motorsport confirmou publicamente o Apelo Formal relativo à decisão anunciada ontem, que atribuía a Afonso Santos o triunfo da Taça de Portugal de Montanha, depois de José Rodrigues ter sido anunciado como o vencedor no final da prova. A decisão causou desagrado e levou a que a RACAR defendesse os seus interesses e do seu piloto, José Rodrigues.

Em comunicado publicado nas redes sociais, pode ler-se o seguinte:

“Na sequência da Decisão do Colégio de Comissários Desportivos n.° 11, datada de 18 de maio de 2026, pelas 20h30, relativa à classificação da Taça de Portugal de Montanha integrada na 45ª Rampa Internacional da Falperra, a RACAR Motorsport informa que apresentou, no dia de ontem, o competente Apelo Formal junto do Sr. Presidente do Colégio de Comissários Desportivos, em defesa do seu piloto José Rodrigues e da legalidade e credibilidade do automobilismo nacional.

A decisão em causa determinou a anulação das classificações finais oficiais anteriormente publicadas, procedendo à sua substituição por nova classificação baseada em critério classificativo distinto daquele que o constava do Regulamento Particular da 45ª Rampa Internacional da Falperra, oficialmente aprovado em 02 de abril de 2026 pela FPAK e aplicado durante a realização da prova.

A RACAR Motorsport entende que subsistem relevantes questões de natureza processual, regulamentar e jurídica que justificam o Apelo agora apresentado, não se pretendendo com o mesmo colocar em causa o mérito desportivo de qualquer concorrente, equipa ou oficial de prova, incidindo exclusivamente sobre a legalidade, competência e procedimento associados à decisão posteriormente emitida pelo Colégio de Comissários Desportivos.

A RACAR Motorsport considera igualmente importante esclarecer que as classificações publicadas no dia de ontem possuem natureza provisória, encontrando-se atualmente dependentes da apreciação do Apelo apresentado e da consequente decisão das instâncias desportivas competentes, motivo pelo qual a equipa acredita que as mesmas poderão vir a ser alteradas em resultado da reposição da legalidade desportiva.

A RACAR Motorsport reafirma o seu total respeito pelas instituições desportivas, pelos oficiais de prova, pelos pilotos concorrentes e pela Taça de Portugal de Montanha, confiando que os mecanismos regulamentares previstos permitirão um esclarecimento integral e transparente da situação.

A RACAR Motorsport aguardará agora a apreciação das instâncias competentes, não prestando, para já, comentários adicionais sobre o mérito do procedimento em curso”.