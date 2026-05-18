Taça de Portugal de Montanha: Os vencedores nas respetivas categorias

A Taça de Portugal de Montanha, na Falperra foi palco que permitiu a vários pilotos destacarem-se nas respetivas categorias e divisões.

Sérgio Nogueira, quarto classificado absoluto, foi vencedor da categoria Protótipos. O piloto do Silver Car S3 beneficiou dos problemas e incidentes que afetaram alguns dos favoritos da categoria, nomeadamente Afonso Santos, que depois de dominar a subida de prova de sábado acabou impedido de concluir a derradeira subida devido a problemas técnicos na sua Osella PA2000 EVO II da Powerhouse. Também José Correia, em Osella PA30, acabou afastado das posições cimeiras após desclassificação relacionada com um incidente envolvendo bandeira vermelha.

Assim, Sérgio Nogueira acabaria por conquistar a Taça nos Protótipos, terminando diante de Carlos Gonçalves (Osella PA21/S) e do jovem Martim Magalhães, que levou o seu PRM Fun Boost GT ao primeiro pódio da carreira na categoria, numa exibição extremamente meritória tendo em conta a menor competitividade do Protótipo B que tripulou.

Nos GT, José Rodrigues acumulou naturalmente o triunfo absoluto com a vitória na categoria, sempre na frente de Patrick Cunha. O terceiro lugar ficou entregue ao bracarense Daniel Vilaça, que voltou a confirmar a sua evolução na modalidade ao colocar o seu Porsche 997 GT3 Cup no último degrau do pódio.

Na categoria Turismo, domínio sólido de Daniel Pacheco. O piloto de Paredes impôs o seu Mitsubishi Lancer Evo X e terminou a prova com 3,5 segundos de vantagem sobre o espanhol Francisco Javier Casqueiro, em Volkswagen Golf TCR, que venceu entre os Turismo 2. O jovem Guilherme Silva, aos comandos do Audi RS3 LMS do Grupo PD Auto, conquistou um saboroso terceiro lugar absoluto na categoria, terminando a 7,3 segundos de Daniel Pacheco. Já entre os Turismo 3, o melhor foi o bracarense Carlos Silva (Renault Clio).

Nos Super Challenge, para além da vitória absoluta de Vítor Pascoal na categoria, destaque também para a segunda posição de Manuel Pereira, muito eficaz no seu Mitsubishi Lancer Evo VI, enquanto José Lameiro, aos comandos do Skoda Fabia MK3 da Diatosta, encerrou o pódio da categoria depois de um fim de semana marcado ainda por alguma cautela natural após o aparatoso acidente sofrido em Murça.

Nos Legends, pouca história houve quanto à luta pela vitória. Filipe Macedo dominou completamente as operações ao volante do seu competitivo Citroën Saxo Cup, terminando com expressivos 21,6 segundos de vantagem sobre Miguel Ângelo (Peugeot 106). O terceiro lugar ficou para Pedro Brito, também em Citroën Saxo Cup, a 35,5 segundos do vencedor.

Já nos 1300, o domínio pertenceu a Francisco Macedo. O piloto do Peugeot 106 XSI foi o mais rápido ao longo de todo o fim de semana e conquistou a Taça de Portugal com 10 segundos de vantagem sobre Hugo Magalhães (Suzuki Swift GTI). O pódio ficou completo com Miguel Ribeiro, em Fiat Punto 85 Sport, a 21,8 segundos do vencedor.

Agora, as atenções regressam ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, cuja terceira prova da temporada será disputada no primeiro fim de semana de junho, com a realização da tradicional Rampa Serra da Estrela, organizada pelo CAMI Motorsport.