Taça de Portugal de Montanha, José Rodrigues: “Épico vencer na minha cidade”

José Rodrigues conquistou a vitória absoluta na primeira edição da Taça de Portugal de Montanha, disputada na Rampa Internacional da Falperra, vencendo também a Categoria GT. O piloto bracarense, apoiado pela Repsol, alcançou ainda um lugar de pódio no seu grupo na prova do Campeonato da Europa FIA de Montanha.

A vitória absoluta resultou de um duelo intenso com Patrick Cunha, decidido à décima de segundo na derradeira subida. Das cinco subidas realizadas entre treinos e prova, José Rodrigues venceu três e o adversário duas, num equilíbrio constante até ao fim.

“Foi uma prova para nunca esquecer” disse José Rodrigues, sobre a vitória na Taça de Portugal. “Foi épico vencer a primeira edição da Taça de Portugal em Braga, na minha cidade, na minha freguesia. Nunca esperei vencer a Taça em termos absolutos, porque normalmente os protótipos são mais rápidos do que os GT em provas de montanha, por isso conseguir vencer à geral e também na Categoria GT foi algo incrível. E alcançar ainda um pódio no Europeu FIA torna tudo ainda mais especial.”

“Primeiro de tudo, quero deixar uma palavra para a moldura humana absolutamente incrível que se viveu durante os três dias. Foi uma das melhores edições de sempre da Falperra. Quero também agradecer a todos os parceiros que acreditam em mim, à equipa, aos amigos e ao público que nos apoiou incansavelmente.”

“Foi uma prova de enorme intensidade. A luta com o Patrick foi disputada à décima até à última subida e pode ter sido um dos melhores duelos vistos na Falperra nos últimos anos. Qualquer um podia vencer e isso obrigou-nos a andar sempre no limite e a tirar o melhor de cada um de nós.”

“É importante referir que muitos dos pilotos internacionais do Europeu estiveram dois a três segundos mais lentos, o que demonstra bem o nível do trabalho realizado por toda a equipa. Temos de estar muito orgulhosos daquilo que conseguimos fazer.”