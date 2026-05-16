Taça de Portugal de Montanha: Afonso Santos lidera na Falperra e José Rodrigues brilha em casa

Afonso Santos e José Rodrigues foram as figuras em maior evidência no primeiro dia da Taça de Portugal de Montanha JC Group 2026, disputado na Rampa Internacional da Falperra. O jovem piloto da Powerhouse colocou a Osella PA2000 EVO II na liderança absoluta com o tempo de 2:08.084, enquanto o bracarense José Rodrigues terminou em terceiro da geral, liderou entre os GT e assinou ainda uma prestação de relevo no pelotão do Campeonato da Europa de Montanha.

Fórmula da prova aumenta pressão e reduz margem de erro

Integrada no programa da prova internacional organizada pelo Clube Automóvel do Minho, a Taça arrancou sob forte intensidade competitiva perante muito público espalhado pela Serra da Falperra. Ao contrário do Campeonato de Portugal de Montanha, em que contam os dois melhores tempos de três subidas oficiais, aqui cada piloto dispõe apenas de duas subidas de prova — uma no sábado e outra no domingo — e só o melhor registo conta para a classificação final.

Esse formato tornou o primeiro dia particularmente decisivo e valorizou a prestação de Afonso Santos. Depois de uma subida inicial de treinos mais prudente, o piloto poveiro assumiu o comando na subida oficial e confirmou uma estreia de alto nível num carro da divisão principal, colocando-se em posição privilegiada para discutir o troféu absoluto.

José Rodrigues destaca-se na geral, nos GT e na frente europeia

Entre Santos e o resto do pelotão surgiu José Correia, que levou a Osella PA.30 ao segundo posto da classificação absoluta. O patrão da JC Group Racing Team ficou a 2,3 segundos do líder e com apenas 0,4 segundos de vantagem sobre José Rodrigues, deixando em aberto a luta pelo pódio para o segundo dia.

Rodrigues, campeão nacional em título da categoria GT, foi um dos grandes protagonistas da jornada. Depois de ter sido o mais rápido da Taça na primeira subida oficial de treinos, fechou a subida decisiva no terceiro lugar absoluto e consolidou a liderança entre os GT, com 0,9 segundos de margem para Patrick Cunha. Daniel Correia segue em terceiro na categoria, já a 10,4 segundos.

O piloto bracarense destacou-se ainda no contexto europeu, ao discutir tempos com alguns dos melhores nomes continentais da Categoria 1 e terminar o dia perto dos lugares cimeiros.

Categorias mantêm tudo em aberto para domingo

Nos Protótipos, Afonso Santos comanda diante de José Correia e do espanhol Pablo Rey Pérez. Em Turismo, Daniel Pacheco lidera com 1,3 segundos sobre Francisco Javier Casqueiro, enquanto Paulo Silva é terceiro.

Nos Super Challenge, José Silvino Pires colocou o Nissan GT-R R35 no topo, com Vítor Pascoal a 1,7 segundos e Rui Dinis a apenas 2 segundos. Nos Legends, Filipe Macedo construiu uma vantagem confortável sobre Miguel Ângelo e Pedro Brito. Já nos 1300, Francisco Macedo dominou o sábado e segue na frente com 4,6 segundos sobre Hugo Magalhães.

Com meteorologia favorável prevista para domingo, a Falperra prepara-se agora para o derradeiro “tira-teimas” da Taça de Portugal de Montanha.