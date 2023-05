Ricardo Gomes regressa à Falperra para mostrar potencial do F4 da Racing Art | AutoSport

Ricardo Gomes está de regresso à Falperra para participar na 42ª edição da mítica rampa de Braga e será ’embaixador’ do projeto da Racing Art, que pretende fazer dos F4 uma competição de relevo no nosso país, com um campeonato ibérico. O piloto bracarense quer mostrar todo o potencial do monolugar, tendo como objetivo alcançar o pódio na sua categoria.

Ricardo Gomes está de regresso à rampa que acompanha desde que era criança e que agora será palco para se mostrar e apresentar, mais uma vez, o novo projeto de F4. No ano passado participou, mas apenas em modo de exibição, mas este ano irá competir a sério com o monolugar e provar as capacidades da máquina.

Gomes apresentou sucintamente o projeto e a sua participação: “O projeto surgiu no ano passado, a convite da Racing Art para fazer a estreia dos F4 em Portugal, um projeto novo, que no ano passado não teve enquadramento técnico no campeonato uma vez que eram necessários regulamentos de raiz para este tipo de carro e de competição. No ano passado fizemos então aparições em modo de exibição para as pessoas começarem a ficar familiarizadas com os carros.”

O monolugar é equipado com um motor de quatro cilindros em linha, com uma cilindrada de 1.6L, debitando 175 CV e pesa 480kg. Apresenta, portanto, uma relação peso potência muito interessante para este tipo de provas, conforme explicou o piloto. “São carros bastante competitivos, excelentes para a transição e entrada para o mundo dos Fórmulas. Em Portugal há a perceção que a transição para os Fórmulas é muito onerosa e complicada, quando se pode fazer de forma simples e acessível. Os promotores deste projeto em Portugal desafiaram-me este ano, já com regulamento próprio, a abraçar este projeto com um campeonato próprio que acontece em Portugal e Espanha, já fizemos um conjunto de provas e temos esta prova extra que é a Falperra, com vontade de demonstrar que este Fórmula é também competitivo neste ambiente.”

Claro que além da apresentação deste projeto, agora em modo competitivo, há o prazer de correr na Falperra, um momento sempre marcante, especialmente para quem desde muito novo se habituou a ver as máquinas a subirem a velocidades vertiginosas. “Correr na Falperra é sempre um prazer adicional. É uma rampa que conheço há muitos anos, desde pequeno, como espetador e sempre fui um fã incondicional de todos os pilotos e equipas que passaram na Falperra e para mim é um privilégio cada vez que compito lá”, disse Gomes.

Ricardo Gomes já se participou noutros projetos inovadores e é normal vermos o piloto associado a projetos sem nunca descurar a parte competitiva: “Ou de alguma forma se consegue trazer ingredientes adicionais, acrescentar valor e, eventualmente, abrir novas portas, ou então vamos lá apenas pela diversão. O meu foco é trazer a público sempre novas possibilidades e mostrar que há vias muito interessantes no motorsport. Para este fim de semana, a nossa perspetiva é, antes de mais, perceber o setup do carro e entender se fizemos uma boa escolha de pneus. Mas queremos claramente competir por um lugar no pódio”, concluiu.