Ricardo Gomes é o piloto escolhido para a estreia mundial do Tesla P100D Electric GT

Ricardo Gomes foi o escolhido para pilotar o primeiro Tesla P100D Electric GT, competindo com a máquina desenvolvida pela SPV Racing no Campeonato de Portugal de Montanha em 2020, em oito provas.

A cidade de Braga foi palco da apresentação de Ricardo Gomes, do Team Acrescentar e do Tesla P100D Electric GT, o primeiro carro de competição elétrico da marca norte-americana, construído e desenvolvido pela equipa SPV Racing, liderada por Lars Lindberg e Raul Garcia.

O Tesla P1000D Eletric GT tem motorização totalmente elétrica, com uma potência de 778cv, transmissão integral automática e uma capacidade de aceleração que o leva dos 0 aos 100 Km/h em apenas 2,1 segundos.

“É um momento muito especial na minha carreira e desde já agradeço ao Grupo Acrescentar pelo arrojo e pela confiança que deposita neste projeto único. Somos pioneiros no panorama do desporto automóvel mundial e a aposta da SPV Racing é algo que também nos deixa bastante satisfeitos, pois o Lars (Lindberg) e o Raul (Garcia) perceberam que terão aqui uma excelente plataforma para mostrarem o trabalho que fizeram com o Tesla.” – disse Ricardo Gomes.

“O conceito de um GT elétrico de alta performance para competição é algo completamente novo e que, obviamente, me vai obrigar a descobrir todo um novo estilo de pilotagem. Mas também acredito que podemos redefinir o automobilismo profissional, pois este é o primeiro passo real para um desporto verdadeiramente sustentável, movido a energia elétrica e com carros de produção.” – afirmou Gomes

“Com o apoio incondicional da Acrescentar e do Circuito do Sol, o nosso programa desportivo engloba as oito provas do Campeonato de Portugal de Montanha e a participação no FIA Hill Climb Masters 2020, que este ano se realizará em Portugal, na cidade de Braga, na mítica Rampa Internacional da Falperra” – finalizou Ricardo Gomes.

A primeira prova do Campeonato de Portugal de Montanha é a Rampa Porca de Murça, nos dias 7 e 8 de março.