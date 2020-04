Rampas de Boticas e Falperra: Europeu de Montanha e FIA Hill Climb Masters em 2021

Devido à pandemia do novo Coronavirús e à dificuldade em gerir calendários desportivos, a FIA decidiu cancelar as provas do Campeonato da Europa FIA de Montanha e como consequência, o FIA Hill Climb Masters de 2020.

Significa assim que, infelizmente, não vamos conseguir ter em Portugal este ano a Rampa de Boticas, pontuável para o Europeu, nem a Rampa da Falperra pontuável para o Masters. No entanto, a FIA já assegurou que ambas as provas passarão a fazer parte dos calendários em 2021 nos mesmos moldes.

Para a FPAK esta é uma triste notícia, no entanto, previsível: “Todos sabemos que há uma enorme dificuldade em gerir calendários. Tanto a FIA como a FPAK têm esse problema, mas as decisões têm de ser tomadas. Vai ser impossível reagendar todas as provas! Não foi uma decisão fácil de aceitar, mas no fundo sabíamos que seria umas das possibilidades. No entanto, nem tudo será mau, pois a FIA assegurou que estas duas provas passarão a fazer parte dos calendários em 2021 tal como estavam programadas para 2020. Temos de ter a capacidade de aceitar que o nosso desporto este ano será atípico”, referiu Ni Amorim, Presidente da FPAK.

A Rampa da Falperra estava prevista para os dias 10 e 11 de outubro e seria organizada pelo Clube Automóvel Minho. Já a Rampa de Boticas aconteceria a 9 e 10 de maio e seria organizada pelo Demoporto