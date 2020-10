Integrada nas comemorações dos 150 anos de elevação da Covilhã a Cidade, a Rampa Serra da Estrela, a segunda prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, novamente sob a organização do CAMI, culminou com a vitória do bicampeão nacional João Fonseca (Silver Car), que foi acompanhado no pódio absoluto por José Correia (Osella) e António Rodrigues (BRC).

Rampa Serra da Estrela: Resumo (VÍDEO)