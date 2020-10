Rampa Serra da Estrela: João Fonseca começa na frente

Segunda prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, novamente sob a organização do CAMI, a edição de 2020 da emblemática Rampa Serra da Estrela começou este sábado, com as subidas de treinos e a primeira subida oficial.

Um total de 27 pilotos estão este fim de semana a competir no belíssimo cenário da Covilhã, divididos pelo Campeonato de Portugal de Montanha, Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, Campeonato de Portugal Legends de Montanha, Taça de Portugal de Clássicos de Montanha e Taça de Portugal de Montanha 1300.

No CPM, destaque para o local João Fonseca, bicampeão nacional absoluto, que regressa à competição para tentar nova vitória na ‘sua’ Rampa Serra da Estrela. O piloto da Covilhã, que utiliza o mesmo Silver Car EF10 com que se sagrou campeão em 2019, foi o mais rápido nas duas subidas de treinos oficiais e na subida de prova, liderando neste momento a prova com 15,513s de vantagem sobre António Rodrigues.

Por sua vez, piloto do BRC 05 Evo foi 1,9s mais rápido do que Joaquim Rino, também num BRC, numa discussão onde, em condições normais, também deverá entrar José Correia, o vencedor da inaugural Rampa Porca de Murça, que hoje foi afetado por problemas na bateria do seu Osella PA2000 Evo2, não conseguindo completar a subida de prova. Foto Pick Prego a Fundo.