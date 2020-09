Rampa Serra da Estrela integra comemorações dos 150 anos da cidade da Covilhã

Depois da abertura em Murça, o Campeonato de Portugal de Montanha prossegue nos dias 10 e 11 de outubro com mais uma prova organizada pelo CAMI, a Rampa Serra da Estrela, com a organização a obter o aval das autoridades de saúde. Para além do regresso do Campeonato de Portugal de Montanha às estradas, esta prova tem o aliciante extra de integrar as comemorações dos 150 anos de elevação da Covilhã a cidade.

Em termos de Campeonato, depois da vitória na Rampa Porca de Murça, José Correia (Osella) é o líder absoluto do Campeonato de Portugal de Montanh. O período de inscrições para a prova decorre até à próxima quinta-feira, 1 de outubro.

Quanto à organização, o presidente do CAMI, Nuno Loureiro, afirmou que “para o CAMI é uma motivação extra poder organizar a Rampa Serra da Estrela numa data emblemática para a cidade da Covilhã e para toda a região. Todos conhecem a história e a tradição desta prova, mas neste momento a nossa prioridade absoluta é garantir todas as condições de segurança sanitária em torno do evento”.

“Estivemos já reunidos com a Direção Geral de Saúde, que validou o plano de contingência do evento. Vamos fazer tudo para que o Campeonato de Portugal de Montanha prossiga com a maior normalidade possível”, finalizou o presidente do CAMI.