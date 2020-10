Rampa Serra da Estrela: CPM está finalmente de regresso

Após um longo interregno, o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group reata atividade e logo no desafiante “teto” de Portugal Continental. Será sob a batuta do CAMI que a Serra da Estrela recebe um pelotão de cerca de 30 carros.

Os 5200 metros do traçado da Rampa Serra da Estrela são o forte desafio que acolhe já no próximo fim de semana o regresso das lides da Montanha, após a paragem forçada provocada pelo surto pandémico e as dificuldades encontradas para reorganizar o calendário desta época.

A rampa, que já teve foros de chancela europeia, vai integrar as comemorações dos 150 anos da elevação da Covilhã a cidade e apresenta-se com todos os condimentos para entregar um fim de semana de grande nível.

Uma das novidades na edição deste ano será a inclusão no programa de uma prova de Regularidade Sport, que será disputada no domingo. Esta competição será dividida entre as categorias de Clássicos (para viaturas construídas entre 1961 e 1990) e Contemporâneos (a partir de 1991).

Mas um dos destaques maiores vai para o regresso do campeão absoluto em título às lides do CPM JC Group. João Fonseca, que esta época se decidiu por um ano sabático, interrompeu essa paragem para competir na prova “de casa”. Aos comandos do Silver Car EF10, onde teve uma época de sonho em 2019, conquistando praticamente tudo o que havia para conquistar.

José Correia, piloto e patrão do JC Group Racing Team, é o líder do campeonato, após o triunfo na Rampa Porca de Murça, prova onde alcançou a sua primeira vitória absoluta na modalidade. Cada vez mais confiante e, logo, cada vez mais rápido, com a Barchetta Osella PA2000 Evo2, Correia tudo fará para continuar na senda dos triunfos e defender da melhor forma a liderança pontual.

Já Joaquim Rino (BRC Evo 05) e António Rodrigues (BRC CM 05 Evo) vão querer dar continuidade às excelentes exibições e resultados a condizer de Murça, enquanto Hélder Silva, este ano melhor apetrechado com a aquisição de um BRC – BR53, quererá esquecer o abandono na primeira prova e se imiscuir na luta pelo triunfo na Serra da Estrela.

A categoria GT continua a ser dominada pela Porsche. São três as máquinas da marca de Stuttgart e ao comando de uma delas, um 991 GT3 CUP, estará Vítor Pascoal que em Murça não só dominou os acontecimentos nesta categoria, mas foi também terceiro à geral. É claramente favorito, tendo de medir forças com o seu colega de equipa Pedro Silva (997 GT3) e com Pedro Marques (991 GT3 CUP), que vão querer ter uma forte palavra a dizer na discussão da categoria.

Entre os Turismo, Joaquim Teixeira, vencedor em Murça com o Cupra TCR e Luís Nunes (Ford Fiesta ST R5) assumem o claro favoritismo, numa categoria que conta ainda com Gabriela Correia (Seat Leon Supercopa MK3), Manuel Rocha e Sousa (Cupra TCR), Parcídio Summavielle (Renault Clio) e José Carlos Pouca Sorte (BMW M39 na luta por um lugar no pódio final.

Ricardo Gomes continua a sua saga carregada de pioneirismo, ao inscrever o Tesla P100 D EGT. Evoluir este GT elétrico único no mundo e continuar a sua adaptação a um estilo de condução totalmente diferente são os objetivos principais do rápido piloto bracarense que está, nesta época, a desbravar caminhos tecnológicos na Montanha.

Na nova categoria Legends, são cinco os pilotos que corresponderam “à chamada” do CAMI. Alberto Pereira (Honda Integra Type R) e Carlos Oliveira (Ford Sierra RS Cosworth) quererão dar continuidade às presenças no pódio que conquistaram em Murça, tendo de enfrentar a esperada forte oposição de José Carlos Magalhães (BMW M3) e dos Alfa Romeo 156 Twin Spark tripulados por Raúl e Luís Delgado. A luta entre os Legends vai ser acesa!

Nos Clássicos, favoritismo total para Flávio Saínhas (Ford Escort MKI) que terá de o justificar em pista, frente ao VW 1303 de Carlos Fava.

Quanto às taças 1300, José Pedro Figueiredo (Datsun 1200) e Domingos Fernandes (Autoiachi A112) discutirão a primazia entre os Clássicos, enquanto Francisco Milheiro (Peugeot 106) aparece como favorito na competição para os carros atuais. Enfrentará na luta pela vitória Rui Gama (Peugeot 106) e Eva Laranjeira (Fiat Uno).

Extracampeonato, estão ainda inscritos João Macedo (BMW 328 is) e Bruno Gonçalves (Vauxhall Corsa Turbo).

O Parque de Assistência da Rampa Serra da Estrela abrirá às 8h de sábado, 10 de outubro. As verificações documentais decorrerão de forma exclusivamente eletrónica, em mais uma medida de cumprimento do plano de contingência da prova, enquanto as verificações técnicas decorrerão entre as 9h e as 11h, com escalonamento horário diferenciado consoante as categorias, conforme aditamento publicado.

Os motores começarão a “rugir” às 14h. O “warm-up” será sucedido das habituais duas sessões de treinos cronometrados, fechando o primeiro dia de competição com a 1ª subida oficial de prova às 17h30.

No domingo, o programa é reatado às 10h30, com nova sessão de “warm-up”. A terceira e última subida de treinos cronometrados do fim de semana decorrerá logo a seguir e antecedendo as duas subidas finais, que nos levarão ao fecho da história competitiva da edição 2020 da Rampa Serra da Estrela. O evento terminará com a entrega de prémios, que também decorrerá conforme o plano de contingência da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.